Трехкратный чемпион Казахстана проведет второй профи-бой с боксером из Украины

Вечер бокса с участием казахстанца намечено на 21 ноября в Минске. Его соперником может стать 31-летний украинец Александр Нестеренко (9−7, 4 КО) по прозвищу «Гладиатор». Регламент боя — шесть раундов.

По словам Кособуцкого, подготовка к бою находится в финальной части. Первый профи-поединок Жан провел 23 сентября в Борисове и победил техническим нокаутом Эдгарса Калнарса (27−41−1, 18 КО). После поединка казахстанец рассказал о своих ближайших планах и вошел в число самых интересных дебютов второй половины года.

Добавим, супертяжеловес Кособуцкий в 2013 году стал серебряным призером Универсиады в Казани. Также он трижды выигрывал чемпионат страны (2010, 2012 и 2013).