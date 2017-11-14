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17:05 (мск), источник: Vesti.kz

Трехкратный чемпион Казахстана проведет второй профи-бой с боксером из Украины

29-летний казахстанский тяжеловес Жан Кособуцкий (1−0, 1 КО) проведет в Беларуси второй профессиональный поединок, передает корреспондент Vesti.kz.

Вечер бокса с участием казахстанца намечено на 21 ноября в Минске. Его соперником может стать 31-летний украинец Александр Нестеренко (9−7, 4 КО) по прозвищу «Гладиатор». Регламент боя — шесть раундов.

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По словам Кособуцкого, подготовка к бою находится в финальной части. Первый профи-поединок Жан провел 23 сентября в Борисове и победил техническим нокаутом Эдгарса Калнарса (27−41−1, 18 КО). После поединка казахстанец рассказал о своих ближайших планах и вошел в число самых интересных дебютов второй половины года.

Добавим, супертяжеловес Кособуцкий в 2013 году стал серебряным призером Универсиады в Казани. Также он трижды выигрывал чемпионат страны (2010, 2012 и 2013).

В финале национального турнира 2010 года в финале Кособуцкий разгромил со счетом 11:1 будущего серебряного призера Олимпиады-2016 Василия Левита.

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