Трехкратный чемпион Казахстана проведет второй профи-бой с боксером из Украины
29-летний казахстанский тяжеловес Жан Кособуцкий (1−0, 1 КО) проведет в Беларуси второй профессиональный поединок, передает корреспондент Vesti.kz.
29-летний казахстанский тяжеловес Жан Кособуцкий (1−0, 1 КО) проведет в Беларуси второй профессиональный поединок, передает корреспондент Vesti.kz.
Вечер бокса с участием казахстанца намечено на 21 ноября в Минске. Его соперником может стать 31-летний украинец Александр Нестеренко (9−7, 4 КО) по прозвищу «Гладиатор». Регламент боя — шесть раундов.
По словам Кособуцкого, подготовка к бою находится в финальной части. Первый
Добавим, супертяжеловес Кособуцкий в 2013 году стал серебряным призером Универсиады в Казани. Также он трижды выигрывал чемпионат страны (2010, 2012 и 2013).
В финале национального турнира 2010 года в финале Кособуцкий разгромил со счетом 11:1 будущего серебряного призера Олимпиады-2016 Василия Левита.