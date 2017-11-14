Почему Лемье для «Канело» — хуже, чем Головкин?

«Для «Канело» рискованно принимать бой с Лемье до встречи с Головкиным.

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Лемье на данный момент больше готов пускать в ход кулаки, чем GGG, и у него, возможно, больше габаритов и силы удара, чем у казахстанца. Головкин имеет репутацию большого панчера, но он больше наступательный боец с хорошей, но не великой мощью. В плане силы удара — Лемье в другой лиге. Но джеб Головкина превосходит джеб Лемье.