Почему Лемье для «Канело» — хуже, чем Головкин?

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
В New York Times объяснили появление карты с российским Крымом
Туристка из Европы погибла из-за желания сделать красивое фото
В New York Times отказались Киеву в просьбе о карте Крыма
Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
ХК Динамо
Футбол. Сборные
14:35
Китай
Колумбия
Футбол. Сборные
1-й тайм
Южная Корея0
Сербия0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Адмирал0
СКА1
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Футбол. Сборные
19:30
Катар
Исландия
Футбол. Сборные
19:30
Аргентина
Нигерия
Футбол. Сборные
20:00
Словакия
Норвегия
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Лада
Футбол. Сборные
21:45
Россия
Испания
Футбол. Сборные
22:00
Румыния
Нидерланды
Футбол. Сборные
22:15
Венгрия
Коста-Рика
Футбол. Сборные
22:30
Алжир
ЦАР
Футбол. Сборные
22:45
Бельгия
Япония
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Франция
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Уругвай
Футбол. Сборные
22:45
Уэльс
Панама
Футбол. Сборные
23:00
Англия
Бразилия
Футбол. Сборные
23:45
Португалия
США
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз7
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз5
Даллас Старз1
Все события
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
«Даллас» проиграл «Каролине», Радулов забил 6-ю шайбу в сезоне
Штамповать камбэки невозможно. Канада сравняла счет в Суперсерии
Французские туристы угнали гондолу в Венеции
Алиса Аршавина готова простить мужа и принять его обратно
Почему грипп непобедим
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
20«Спартак» одержал волевую победу над «Уфой»
7Тренировка сборной Аргентины в Москве
13:54 (мск), источник: Sports.kz

Почему Лемье для «Канело» — хуже, чем Головкин?

Обозреватель бокса Энди Брукс в статье для Boxing247.com выразил мнение, что Саулю Альваресу не стоит драться с Давидом Лемье до Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.

«Для «Канело» рискованно принимать бой с Лемье до встречи с Головкиным.

Читайте также
С кем «Канело» не хочет драться перед Головкиным

Лемье на данный момент больше готов пускать в ход кулаки, чем GGG, и у него, возможно, больше габаритов и силы удара, чем у казахстанца. Головкин имеет репутацию большого панчера, но он больше наступательный боец с хорошей, но не великой мощью. В плане силы удара — Лемье в другой лиге. Но джеб Головкина превосходит джеб Лемье.

Если Лемье точно «нажмет на кнопку» Альвареса, то у мексиканца возникнут проблемы. Лемье также хорошо работает по корпусу. Для «Канело» лучше было бы согласиться на поединок с GGG за гарантированно хороший гонорар, а затем нацеливаться на Лемье, если канадец завладеет титулом WBO в противостоянии с Билли Джо Сондерсом, — написано в материале.

«Кайрат» подписал защитника
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА
Убожественная комедия. Почему провал Италии — это логично
«Даллас» проиграл «Каролине», Радулов забил 6-ю шайбу в сезоне
Штамповать камбэки невозможно. Канада сравняла счет в Суперсерии
Надаль снялся с итогового турнира ATP из-за травмы колена
НХЛ назвала две тройки звезд недели, отметив в каждой россиян
«Сент-Луис» проиграл «Калгари», Тарасенко оформил дубль
Новости
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
73-летний Майкл Дуглас впервые станет дедушкой У старшего сына актера скоро родится дочка.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь