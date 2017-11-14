Почему Лемье для «Канело» — хуже, чем Головкин?
Обозреватель бокса Энди Брукс в статье для Boxing247.com выразил мнение, что Саулю Альваресу не стоит драться с Давидом Лемье до Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.
Обозреватель бокса Энди Брукс в статье для Boxing247.com выразил мнение, что Саулю Альваресу не стоит драться с Давидом Лемье до Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.
«Для «Канело» рискованно принимать бой с Лемье до встречи с Головкиным.
Лемье на данный момент больше готов пускать в ход кулаки, чем GGG, и у него, возможно, больше габаритов и силы удара, чем у казахстанца. Головкин имеет репутацию большого панчера, но он больше наступательный боец с хорошей, но не великой мощью. В плане силы удара — Лемье в другой лиге. Но джеб Головкина превосходит джеб Лемье.
Если Лемье точно «нажмет на кнопку» Альвареса, то у мексиканца возникнут проблемы. Лемье также хорошо работает по корпусу. Для «Канело» лучше было бы согласиться на поединок с GGG за гарантированно хороший гонорар, а затем нацеливаться на Лемье, если канадец завладеет титулом WBO в противостоянии с Билли Джо Сондерсом, — написано в материале.