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20:11 (мск), источник: Vesti.kz

Журналист ESPN раскрыл имя соперника Ислама и дату титульного боя за чемпионский пояс

Журналист ESPN Фернандо Барбоза поделился с корреспондентом Vesti.kz информацией о поединке Каната Ислама (25−0, 20 КО) с экс-чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе британцем Лиамом Смитом (26−1−1, 14 KO).

«Если чемпион WBO Мигель Котто победит Садама Али и завершит карьеру, то его чемпионский титул станет вакантным. В этом случае WBO должен назначить бой за титул в первом среднем весе. По моей информации, это будет поединок Канатом Исламом и Лиамом Смитом. Он пройдет в Англии в 2018 году», — отметил Барбоза.

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17 cентября 2016 года в Арлингтоне (США) Смит потерял свой титул WBO в поединке с Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), который нокаутировал британца в девятом раунде.

Ранее команда Ислама заявила о готовности провести бой с экс-чемпионом мира в полусреднем весе британцем Келлом Бруком (36−2, 25 КО), однако представители команды Брука опровергли эту информацию. Стоит отметить, что Ислам вызывал на бой и легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (59−7−2, 38 КО), но в промоутерской компании TOP RANK об этом предложении ничего не слышали.

Сейчас в активе Ислама второстепенные пояса WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе. Отечественный боксер возглавляет рейтинг WBA. В последнем поединке, прошедшем 9 сентября этого года в Астане, он нокаутировал канадца Брэндона Кука (18−1, 11 КО).

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