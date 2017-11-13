Журналист ESPN раскрыл имя соперника Ислама и дату титульного боя за чемпионский пояс
Журналист ESPN Фернандо Барбоза поделился с корреспондентом Vesti.kz информацией о поединке Каната Ислама (25−0, 20 КО) с
Журналист ESPN Фернандо Барбоза поделился с корреспондентом Vesti.kz информацией о поединке Каната Ислама (25−0, 20 КО) с
«Если чемпион WBO Мигель Котто победит Садама Али и завершит карьеру, то его чемпионский титул станет вакантным. В этом случае WBO должен назначить бой за титул в первом среднем весе. По моей информации, это будет поединок Канатом Исламом и Лиамом Смитом. Он пройдет в Англии в 2018 году», — отметил Барбоза.
17 cентября 2016 года в Арлингтоне (США) Смит потерял свой титул WBO в поединке с Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), который нокаутировал британца в девятом раунде.
Ранее команда Ислама заявила о готовности провести бой с
Сейчас в активе Ислама второстепенные пояса WBO NABO и WBA