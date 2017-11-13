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19:04 (мск), источник: Vesti.kz

Канат Ислам признан спортсменом 2017 года в Казахстане

Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам (25−0, 20 КО) получил премию фестиваля-конкурса «Выбор года», передает корреспондент Vesti.kz.

На специальном гала-вечере в Алматы Исламу вручили статуэтку «Алтын Адам» в номинации «Спортсмен 2017 года». Также он получил приз «Общественное признание 2017 года».

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«Для меня самое главное — это независимость моей страны. Наша страна прославилась своей независимостью. На ринге, поднимая свой флаг, показывая его всему миру, я буду наслаждаюсь моментом, когда могу петь гимн нашей страны», — сказал Ислам.

В 2017 году Ислам провел три боя. 17 февраля в США он в первом раунде нокаутировал бразильца Робсона Ассиса (16−5, 9 КО), 26 мая, снова в США, единогласным решением судей победил мексиканца Норберта Гонсалеса (23−10, 13 КО), а 9 сентября в Астане в девятом раунде завершил поединок с канадцем Брэндоном Куком (18−1, 11 КО).

В этом году Ислам завоевал второстепенные пояса WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе. В рейтинге WBA казахстанец занимает первое место.

Отметим, что победителей «Выбора года» называет жюри, в которое входят известные казахстанцы. Обладатели статуэтки «Алтын Адам» не получают денежных призов.

В 2016 году спортсменом по версии «Выбора года» был признан олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин, а в 2015 — чемпион мира в среднем весе по боксу Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО). В 2016 году также вручался приз лучшему паралимпийцу, а его получила первая в истории Казахстана чемпионка Паралимпиады — пловчиха Зульфия Габидуллина.

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