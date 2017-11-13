С кем «Канело» не хочет драться перед Головкиным

«Чарло — единственный потенциальный соперник “Канело”, которого не назвал Де ла Хойя. Впрочем, “Канело” никогда не проявлял интереса к бою с ним — даже когда они оба были чемпионами, а 154 фунтах. Теперь они дерутся в 160 фунтах, но ничего не изменилось. Джермалл хотел бы боя с Альваресом, но Golden Boy по определенным причинам не упоминает его», — пишет сайт BoxingNews24.com.



Что касается возможного реванша Головкин — Альварес, то ожидается, что он состоится в мае или сентябре. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него такие коэффициенты: победа Головкина — 1.752, победа Альвареса — 2.13, ничья — 21.