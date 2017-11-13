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18:55 (мск), источник: Sports.kz

С кем «Канело» не хочет драться перед Головкиным

Промоутерская компания Golden Boy, представляющая интересы Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), допускает вероятность проведения промежуточного боя перед реваншем с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Однако промоутер Оскар де ла Хойя сомневается, что стоит выставлять «Канело» против американского боксера Джермалла Чарло (26−0, 20 КО) — в недавнем интервью он перечислил Билли Джо Сондерса (25−0, 12 КО), Давида Лемье (38−3, 33 КО) и Дэниэла Джейкобса (33−2, 29 КО), не упомянув Чарло.

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«Чарло — единственный потенциальный соперник “Канело”, которого не назвал Де ла Хойя. Впрочем, “Канело” никогда не проявлял интереса к бою с ним — даже когда они оба были чемпионами, а 154 фунтах. Теперь они дерутся в 160 фунтах, но ничего не изменилось. Джермалл хотел бы боя с Альваресом, но Golden Boy по определенным причинам не упоминает его», — пишет сайт BoxingNews24.com.

Что касается возможного реванша Головкин — Альварес, то ожидается, что он состоится в мае или сентябре. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него такие коэффициенты: победа Головкина — 1.752, победа Альвареса — 2.13, ничья — 21.

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