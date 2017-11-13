Головкин возглавил список лучших соперников для Джейкобса на следующий бой

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, возглавил список лучших соперников для экс-чемпиона в этом же весе американца Дэниэла Джейкобса (33−2, 29 КО) на его следующий бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

ТОП-5 составил старейший журнал о боксе Boxing News. «Джейкобс уже дрался с Головкиным и проявил себя лучше, чем многие ожидали, проиграв решением судей после 12 конкурентных раундов.

Головкин все еще владеет титулами WBA, WBC и IBF в среднем весе, и Джейкобс стал бы для него идеальным соперником, если GGG не сможет заполучить матч-реванш с «Канело» Альваресом после их спорной ничьей, — пишет издание.

Помимо Головкина в этот список также вошли: ирландец Энди Ли (2), японец Риота Мурата (3), американец Джермалл Чарло (4) и украинец Сергей Деревянченко (5).

Напомним, Джейкобс встречался с Головкиным в марте этого года. Американец стал первым, кто выстоял все 12 раундов против казахстанца.