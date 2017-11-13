Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Около резиденции Путина обрушился склон
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Текущие события
Футбол. Сборные
17:00
Армения
Кипр
Футбол. Сборные
17:00
Грузия
Беларусь
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Ак Барс
Футбол. Сборные
20:00
Болгария
Саудовская Аравия
Футбол. Сборные
20:30
Турция
Албания
Хоккей. КХЛ
21:00
Слован
Салават Юлаев
Футбол. Сборные
22:45
Польша
Мексика
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз1
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
14.11
Каролина Харрикейнз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс1
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс5
Нью-Джерси Дэвилз7
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон КэпиталзБ2
Эдмонтон Ойлерз1
Все события
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Трамп высказался о категоричности Путина
«Салават» Вестерлунда начнет победную серию. Анонс дня в КХЛ
В ручном режиме. Какой компромат остался у Родченкова на Россию?
Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической
26-летняя Рита Ора вышла на красную дорожку в халате и полотенце
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
7 неловких вопросов сексологу
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
7Тренировка сборной Аргентины в Москве
11Сборная России проиграла финнам в матче Кубка Карьяла
16:02 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин возглавил список лучших соперников для Джейкобса на следующий бой

Боксеры встречались в марте этого года, американец стал первым, кто выстоял 12 раундов с GGG.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, возглавил список лучших соперников для экс-чемпиона в этом же весе американца Дэниэла Джейкобса (33−2, 29 КО) на его следующий бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

ТОП-5 составил старейший журнал о боксе Boxing News. «Джейкобс уже дрался с Головкиным и проявил себя лучше, чем многие ожидали, проиграв решением судей после 12 конкурентных раундов.

Головкин все еще владеет титулами WBA, WBC и IBF в среднем весе, и Джейкобс стал бы для него идеальным соперником, если GGG не сможет заполучить матч-реванш с «Канело» Альваресом после их спорной ничьей, — пишет издание.

Помимо Головкина в этот список также вошли: ирландец Энди Ли (2), японец Риота Мурата (3), американец Джермалл Чарло (4) и украинец Сергей Деревянченко (5).

Напомним, Джейкобс встречался с Головкиным в марте этого года. Американец стал первым, кто выстоял все 12 раундов против казахстанца.

Накануне в Нью-Йорке Джейкобс победил по очкам соотечественника Луиса Ариаса (18−1, 9 КО). Для американского боксера это был первый бой после подписания контракта с телеканалом HBO и британским промоутером Эдди Хирном.

"Кайрат" нашел замену Марковичу в лице скандального защитника из Кот-д'Ивуара
«Салават» Вестерлунда начнет победную серию. Анонс дня в КХЛ
В ручном режиме. Какой компромат остался у Родченкова на Россию?
As: «Реал» принял решение продать Бэйла летом
Наместников и Кучеров помогли «Тампе Бэй» победить «Анахайм»
Рецепт от Хорватии: уволить тренера на финише отбора и победить
Аршавин вошел в топ-10 лучших футболистов сезона в Казахстане
«Вашингтон» победил «Эдмонтон», Орлов отметился голом
Новости
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь