Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
7 неловких вопросов сексологу
СКР начал проверку ДТП с автомобилем ростовского судьи
Туристка из Европы погибла из-за желания сделать красивое фото
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Текущие события
Футбол. Сборные
17:00
Армения
Кипр
Футбол. Сборные
17:00
Грузия
Беларусь
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Ак Барс
Футбол. Сборные
20:00
Болгария
Саудовская Аравия
Футбол. Сборные
20:30
Турция
Албания
Хоккей. КХЛ
21:00
Слован
Салават Юлаев
Футбол. Сборные
22:45
Польша
Мексика
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз1
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
14.11
Каролина Харрикейнз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс1
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс5
Нью-Джерси Дэвилз7
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон КэпиталзБ2
Эдмонтон Ойлерз1
Все события
Политика экономии: Европа урезает бюджет на Прибалтику - СМИ
СМИ: Доллар потерял главную опору
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Трамп высказался о категоричности Путина
As: «Реал» принял решение продать Бэйла летом
Наместников и Кучеров помогли «Тампе Бэй» победить «Анахайм»
Светлана Лобода в нелепом платье-сетке пришла на премию (фото)
45-летняя Дженнифер Гарнер в белом платье блистала на вечере
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
7 неловких вопросов сексологу
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
20«Спартак» одержал волевую победу над «Уфой»
8Сборная России одержала первую победу на Кубке Карьяла
16:11 (мск), источник: Vesti.kz

WBC включил Головкина в список кандидатов на звание «Боксер года»

Казахстанец владеет поясом чемпиона организации в среднем весе.

Источник: Vesti.kz

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал список кандидатов на звание «Боксер года», передает корреспондент Vesti.kz.

В него вошли шесть боксеров: казахстанец Геннадий Головкин, таец Срисакет Сор Рунгвисаи, а также американцы Майки Гарсия, Теренс Кроуфорд, Джермелл Чарло и Деонтей Уайлдер.

Голосование в скором времени будет открыто на официальном сайте WBC.

Напомним, Головкин владеет титулом WBC в среднем весе. В этом году провел две его успешные защиты: в марте в бою с американцем Дэниэлом Джейобксом и в сентябре против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

Во время загрузки произошла ошибка.
"Кайрат" нашел замену Марковичу в лице скандального защитника из Кот-д'Ивуара
«Салават» Вестерлунда начнет победную серию. Анонс дня в КХЛ
В ручном режиме. Какой компромат остался у Родченкова на Россию?
As: «Реал» принял решение продать Бэйла летом
Наместников и Кучеров помогли «Тампе Бэй» победить «Анахайм»
Рецепт от Хорватии: уволить тренера на финише отбора и победить
Аршавин вошел в топ-10 лучших футболистов сезона в Казахстане
«Вашингтон» победил «Эдмонтон», Орлов отметился голом
Новости
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь