WBC включил Головкина в список кандидатов на звание «Боксер года»

В него вошли шесть боксеров: казахстанец Геннадий Головкин, таец Срисакет Сор Рунгвисаи, а также американцы Майки Гарсия, Теренс Кроуфорд, Джермелл Чарло и Деонтей Уайлдер.

Голосование в скором времени будет открыто на официальном сайте WBC.

Напомним, Головкин владеет титулом WBC в среднем весе. В этом году провел две его успешные защиты: в марте в бою с американцем Дэниэлом Джейобксом и в сентябре против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.