Джошуа: Кличко — настоящий профессионал, в отличие от Уайлдера

«Перед боем с Кличко он не писал в соцсетях, говоря, что хочет боя со мной. Мы оформляли сделку за закрытыми дверями, а после завершения стадии переговоров и подпсиания контракта объявили об этом публике. Вот как настоящий профессионал должен заниматься своим делом.



Чего я не уважаю в новой эре бокса, так это таких спортсменов. Бой может случится, я понимаю это после моего 15 поединка в карьере. 2018 год не за горами, и я надеюсь, что многие мечты болельщиков сбудутся и бой станет реальностью. Надеюсь, что мы сможем это сделать. Если нет — я продолжу двигаться вперёд, а необходимые бои состоятся, это лишь вопрос времени», — приводит слова Джошуа Gulf News.