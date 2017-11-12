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18:56 (мск), источник: Vesti.kz

Пинчук прокомментировал пересмотр результата боя и победу в финале чемпионата Казахстана

29-летний тяжеловес Антон Пинчук после победы на чемпионате Казахстана в Шымкенте рассказал корреспонденту Vesti.kz, что помогло ему во второй раз подряд выиграть турнир.

В финале весовой категории до 91 килограмм костанаец Пинчук победил Нурбола Алтаева из Атырауской области. Днем ранее будущий чемпион в полуфинале уступил Абзалу Куттыбекову из Южно-Казахстанской области, однако результат боя был пересмотрен решением жюри.

— Антон, с победой. Турнир пройден очень непросто. Да и трибуны в финале поддерживали соперника.

— Сегодня выдался очень хороший поединок. С психологической точки зрения сказался и вчерашний бой — завершился перерешением судей, заставили маленько понервничать.

Что я могу сказать о своем сопернике? Очень интересный боксер. Очень быстрый, интенсивный, перешел из категории до 81 килограмма. Раньше нигде не пересекались, только на тренировках пару раз побоксировали.

В первом раунде пристрелялся. Но не понял всего расклада. В углу мне дали конкретные наставления. Во втором и третьем раунде сделал свое дело. Я думаю, не оставили шансов для каких-либо перерешений. Поводов не дал.

— Антон, не первый чемпионский титул. Какой следующий шаг? Поборетесь за поездку на Олимпиаду?

— Загадывать не будем. Будет день — будет пища. Бокс — это такой вид спорта, что каждый день может что-то измениться. Моменты со здоровьем присутствуют. Поэтому, как бог даст, так оно и будет.

Чемпионат Казахстана завершился сегодня, 12 ноября, в Шымкенте. В общекомандном зачете первое место заняла сборная Южно-Казахстанской области, а лучшим боксером был признан победитель в весовой категории до 69 килограммов Асланбек Шымбергенов.

Также чемпионами страны стали Темиртас Жусупов (до 49 килограммов), Олжас Байниязов (до 52 килограммов), Ильяс Сулейменов (до 56 килограммов), Берик Абдрахманов (до 60 килограммов), Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов), Абай Толеш (до 75 килограммов), Адильбек Ниязымбетов (до 81 килограмма), Антон Пинчук (до 91 килограмма) и Нурсултан Аманжолов (свыше 91 килограмма).

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