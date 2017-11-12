Пинчук прокомментировал пересмотр результата боя и победу в финале чемпионата Казахстана

В финале весовой категории до 91 килограмм костанаец Пинчук победил Нурбола Алтаева из Атырауской области. Днем ранее будущий чемпион в полуфинале уступил Абзалу Куттыбекову из Южно-Казахстанской области, однако результат боя был пересмотрен решением жюри.

— Антон, с победой. Турнир пройден очень непросто. Да и трибуны в финале поддерживали соперника.

— Сегодня выдался очень хороший поединок. С психологической точки зрения сказался и вчерашний бой — завершился перерешением судей, заставили маленько понервничать.

Что я могу сказать о своем сопернике? Очень интересный боксер. Очень быстрый, интенсивный, перешел из категории до 81 килограмма. Раньше нигде не пересекались, только на тренировках пару раз побоксировали.

В первом раунде пристрелялся. Но не понял всего расклада. В углу мне дали конкретные наставления. Во втором и третьем раунде сделал свое дело. Я думаю, не оставили шансов для каких-либо перерешений. Поводов не дал.

— Антон, не первый чемпионский титул. Какой следующий шаг? Поборетесь за поездку на Олимпиаду?

— Загадывать не будем. Будет день — будет пища. Бокс — это такой вид спорта, что каждый день может что-то измениться. Моменты со здоровьем присутствуют. Поэтому, как бог даст, так оно и будет.

Чемпионат Казахстана завершился сегодня, 12 ноября, в Шымкенте. В общекомандном зачете первое место заняла сборная Южно-Казахстанской области, а лучшим боксером был признан победитель в весовой категории до 69 килограммов Асланбек Шымбергенов.