История Эрве Ренара и его сборной Марокко, которые оставили без чемпионата мира самую сильную по составу команду Африки.
Назван лучший боксер чемпионата Казахстана-2017
В Шымкенте завершился чемпионат Казахстана-2017 по боксу, сообщает Sports.kz.
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В Шымкенте завершился чемпионат Казахстана-2017 по боксу, сообщает Sports.kz.
Лучшим боксером турнира был признан боец «Astana Arlans» из Жамбылской области Асланбек Шымбергенов, который в финале весовой категории до 69 килограммов одолел столичного спортсмена Канагата Маралова.