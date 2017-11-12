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10:16 (мск), источник: Р-Спорт

Бетербиев нокаутировал Келлинга в бою за титул чемпиона мира по версии IBF

МОСКВА, 12 ноя — Р-Спорт. Российский боксер Артур Бетербиев победил немца Энрико Келлинга в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелой весовой категории.

Поединок, состоявшийся в субботу в городе Фресно (США, штат Калифорния), завершился победой 32-летнего россиянина нокаутом в 12-м раунде.

Первоначально бой Бетербиева и Келлинга должен был определить обязательного претендента на чемпионский поединок с Андре Уордом, но статус встречи изменился в связи с тем, что американец завершил боксерскую карьеру.

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Бетербиев одержал 12-ю победу (все — нокаутом) в 12 боях на профессиональном ринге. 27-летний Келлинг потерпел второе поражение в карьере (впервые нокаутом) при 23 победах.

Кроме того, в рамках боксерского вечера во Фресно другой россиянин Максим Дадашев (полусредний вес) нокаутировал американца Кларенса Бута.

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