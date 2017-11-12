Бетербиев нокаутировал Келлинга в бою за титул чемпиона мира по версии IBF

Поединок, состоявшийся в субботу в городе Фресно (США, штат Калифорния), завершился победой 32-летнего россиянина нокаутом в 12-м раунде.

Первоначально бой Бетербиева и Келлинга должен был определить обязательного претендента на чемпионский поединок с Андре Уордом, но статус встречи изменился в связи с тем, что американец завершил боксерскую карьеру.

Бетербиев одержал 12-ю победу (все — нокаутом) в 12 боях на профессиональном ринге. 27-летний Келлинг потерпел второе поражение в карьере (впервые нокаутом) при 23 победах.