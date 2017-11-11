Дортикос: Гассиев — моя следующая жертва

Источник: AP 2017

«Вижу, что, по разным прогнозам, меня не считают фаворитом. Усик, Гассиев и Бриедис котируются выше, чем я. Но в следующем бою я покажу, что все эти прогнозы ошибочны.

Я готовлю своё тело и свою душу к важнейшему в жизни бою, потому что воспринимаю только победы. Семья верит в меня, и я плачу им за это победами. Не могу передать словами той радости, которую мне принесла победа над Кудряшовым.