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23:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Дортикос: Гассиев — моя следующая жертва

Чемпион мира по версии WBA в первом тяжёлом весе Юниер Дортикос поделился эмоциями от участия в турнире WBSS, а также дал понять, что рассчитывает на победу в полуфинальном поединке с россиянином Муратом Гассиевым.

Источник: AP 2017

«Вижу, что, по разным прогнозам, меня не считают фаворитом. Усик, Гассиев и Бриедис котируются выше, чем я. Но в следующем бою я покажу, что все эти прогнозы ошибочны.

Я готовлю своё тело и свою душу к важнейшему в жизни бою, потому что воспринимаю только победы. Семья верит в меня, и я плачу им за это победами. Не могу передать словами той радости, которую мне принесла победа над Кудряшовым.

Я тяжело работал, чтобы стать частью турнира, и я упорно тружусь, чтобы показать, что я лучший в мире. Жду очередного боя, чтобы вновь заявить всем, кто я такой. Я готов показать Гассиеву, как выглядят настоящие чемпионы, и поставить перед ним задачи, с которыми он не сталкивался ранее. Хочу забрать его пояс. Иными словами, он — моя следующая жертва, — приводит слова Дортикоса Boxingnews24.

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