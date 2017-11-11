Ковалёв: Уход Уорда добавил мотивации

«Мой следующий бой должен был быть не за пояс чемпиона, и это не так воодушевляло. Но теперь это будет очень интересно и захватывающе. Я готов вернуть свои пояса и драться с кем угодно.



Я был готов к бою с Баррерой, но он не согласился на встречу и мы получили встречу с Шабранским. После, Уорд объявил об уходе из бокса и это добавило мотивации. Я рад, что на кону будет стоять титул по версии WBO, ведь это был первый пояс, который я завоевал. Теперь наступила новая глава, я перезарядился. Я стал гораздо сильнее, чем был в последних трёх поединках», — приводит слова Ковалёва Boxingtalk.