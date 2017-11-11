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19:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковалёв: Уход Уорда добавил мотивации

Российский боксёр Сергей Ковалёв, признался, что уход Андре Уорда из бокса и возможность сразиться за титул лишь добавляет ему мотивации.

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«Мой следующий бой должен был быть не за пояс чемпиона, и это не так воодушевляло. Но теперь это будет очень интересно и захватывающе. Я готов вернуть свои пояса и драться с кем угодно.

Я был готов к бою с Баррерой, но он не согласился на встречу и мы получили встречу с Шабранским. После, Уорд объявил об уходе из бокса и это добавило мотивации. Я рад, что на кону будет стоять титул по версии WBO, ведь это был первый пояс, который я завоевал. Теперь наступила новая глава, я перезарядился. Я стал гораздо сильнее, чем был в последних трёх поединках», — приводит слова Ковалёва Boxingtalk.

Титульный бой между Ковалёвым и Шабранским состоится 25 ноября.

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