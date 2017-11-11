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16:32 (мск), источник: Vesti.kz

Пинчук вышел в финал чемпионата Казахстана после пересмотра боя

Изначально чемпион проиграл свой полуфинальный поединок.

Боксер «Астана Арланс» Антон Пинчук все-таки вышел в финал чемпионата Казахстана, который проходит в Шымкенте, передает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 91 килограмма Пинчук, представляющий Костанайскую область, уступил Абзалу Куттыбекову из Южно-Казахстанской области.

Однако бой был пересмотрен и решением жюри победа была присуждена Пинчуку, который и продолжит борьбу.

Именно Пинчук является действующим чемпионом Казахстана в весе до 91 килограмма. Год назад он выиграл «золото» на турнире в Павлодаре.

29-летний Пинчук в 2013 году становился чемпионом Азии, а в 2014 году выигрывал Азиатские игры. Также он известен по выступлениям за «Астана Арланс» и в проекте AIBA Pro Boxing.

Антон Пинчук решением жюри вышел в финал чемпионата Казахстана после пересмотра боя
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