Пинчук вышел в финал чемпионата Казахстана после пересмотра боя

Боксер «Астана Арланс» Антон Пинчук все-таки вышел в финал чемпионата Казахстана, который проходит в Шымкенте, передает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 91 килограмма Пинчук, представляющий Костанайскую область, уступил Абзалу Куттыбекову из Южно-Казахстанской области.

Однако бой был пересмотрен и решением жюри победа была присуждена Пинчуку, который и продолжит борьбу.

Именно Пинчук является действующим чемпионом Казахстана в весе до 91 килограмма. Год назад он выиграл «золото» на турнире в Павлодаре.