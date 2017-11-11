Андраде: Сейчас лучшее время для моего боя с Головкиным
Благодаря этому поединку американец желает подняться на уровень суперзвезды.
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Благодаря этому поединку американец желает подняться на уровень суперзвезды.
Бывший чемпион мира в первом среднем весе Деметриус Андраде подчеркнул, что хотел бы провести бой с чемпионом WBC, WBA и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным.
«Сейчас лучшее время для боя с Головкиным. Разумеется, представителям Геннадия нужно оценить риски и успех боя с таким соперником, как Деметриус Андраде. Меня же этот бой смог бы поднять туда, где мне необходимо быть — на уровень мегазвезд и суперзвезд. Туда я могу забраться благодаря боям с несколькими соперниками, и Головкин входит в их список», — приводит слова Андраде «Чемпионат» со ссылкой на BoxingScene.com.
Деметриус Андраде — американский непобежденный