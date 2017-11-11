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16:37 (мск), источник: Vesti.kz

Андраде: Сейчас лучшее время для моего боя с Головкиным

Благодаря этому поединку американец желает подняться на уровень суперзвезды.

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Деметриус Андраде подчеркнул, что хотел бы провести бой с чемпионом WBC, WBA и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным.

«Сейчас лучшее время для боя с Головкиным. Разумеется, представителям Геннадия нужно оценить риски и успех боя с таким соперником, как Деметриус Андраде. Меня же этот бой смог бы поднять туда, где мне необходимо быть — на уровень мегазвезд и суперзвезд. Туда я могу забраться благодаря боям с несколькими соперниками, и Головкин входит в их список», — приводит слова Андраде «Чемпионат» со ссылкой на BoxingScene.com.

Деметриус Андраде — американский непобежденный боксер-профессионал, выступающий в первой средней весовой категории до 69,9 килограммов. Чемпион мира 2007 года, серебряный призер Панамериканских игр-2007.

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