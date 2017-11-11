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01:09 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Бетербиев поспорит за титул чемпиона мира IBF с немцем Кёллингом

ТАСС, 11 ноября. Россиянин Артур Бетербиев проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг с немцем Энрико Кёллингом. 12-раундовый поединок состоится в Фресно (США, штат Калифорния).

Источник: РИА "Новости"

Первоначально этот поединок носил статус претендентского на титул чемпиона мира, которым владел американец Андре Уорд. Но после того, как Уорд, дважды победивший россиянина Сергея Ковалева, объявил о завершении карьеры и освобождении трех поясов чемпиона мира, включая IBF, статус боя между Бетербиевым и Кёллингом был повышен до чемпионского.

У Бетербиева много шансов увеличить представительство российских боксеров, которые владеют титулами чемпиона мира по престижным версиям. На данный момент таковых четверо: Сергей Липинец (IBF, до 63,5 кг), Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация, WBA, до 79,38 кг), Денис Лебедев (WBA, до 90,71 кг) и Мурат Гассиев (Международная боксерская федерация, IBF, до 90,71 кг). Причем первые двое выиграли свои первые чемпионские поединки неделю назад.

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Бетербиев провел неплохую любительскую карьеру, став чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы и выиграв более 300 поединков, в том числе у бывшего и нынешнего чемпионов мира среди профессионалов Ковалева и кубинца Юниера Дортикоса соответственно, и проиграв всего пять. После Олимпиады-2012 Бетербиев перешел в профессионалы, подписав контракт с канадским промоутером Ивоном Мишелем и переехав в Монреаль. В 2015 году россиянин заключил соглашение с известным американским менеджером Элом Хэймоном и выступает в США, а сейчас судится с Мишелем по поводу разрыва соглашения.

Бетербиев считается нокаутером, все свои 11 побед он одержал досрочно, в том числе над бывшими чемпионами мира американцем Тейворисом Клаудом и испанцем Габриэлем Кампильо. Только один соперник россиянина продержался дольше четырех раундов — американец Александр Джонсон в 2015 году (7).

Пропустил почти год из-за травм

Бетербиев мог и раньше поспорить за титул чемпиона мира, но вынужден был отказаться от боя за звание претендента на пояс из-за операции на плече, которое он травмировал в октябре 2015 года. Из-за повреждения боксер не выступал год — с июня 2015-го по июнь 2016-го. Сейчас же, по его словам, последствия травмы его не беспокоят.

Его соперник также впервые поспорит за титул чемпиона мира. Кёллинг в основном встречался с малоизвестными противниками у себя дома, в Германии, только два боя проведя за рубежом, в Великобритании и ЮАР. Из 23 побед немец лишь шесть одержал нокаутом. И уже успел проиграть — итальянцу Мирко Риччи в 2015 году по очкам. С тех пор Кёллинг одержал семь побед подряд.

Промоутерские торги на право проведения боя выиграла американская компания Top Rank, которая предложила $315 тыс. в качестве призового фонда. Из него Бетербиев получит 75 процентов ($236 250), а Кёллинг — 25 процентов ($78 750).

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