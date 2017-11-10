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19:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Охота Волка за поясом: главный бой Бетербиева

В ночь с субботы на воскресенье россиянин Артур Бетербиев по прозвищу Волк проведет бой с немцем Энрико Келлингом за титул IBF в полутяжелом весе.

Источник: Спорт-Экспресс

ШАНС ОТ УОРДА

Вообще, многие боксеры и промоутеры должны сказать большое человеческое спасибо Андре Уорду. А, может, и какой-нибудь сувенир по почте отправить в качестве благодарности. Например, корзиночку с колбасой. За что? Американец в конце сентября после двух весьма скандальных побед над Сергеем Ковалевым довольно неожиданно объявил о завершении карьеры. И таким образом оставил вакантными сразу несколько чемпионских поясов — по версиям WBA, WBC и IBF.

Соответственно, в полутяжелом весе сразу началось движение, расклады стали меняться, и многие уже запланированные бои неожиданно обрели иной статус. В число тех, кто может оказаться в выигрыше во всей этой ситуации, попал и Бетербиев. Его бой с Келлингом изначально был претендентским — победитель, если бы все сложилось как надо, должен был драться с Уордом за пояс IBF. Но после того, как американец завершил карьеру, организация присвоила поединку статус титульного.

Некоторые болельщики восприняли это решение с недоумением. Мол, почему именно Бетербиев с Келлингом? Есть же и другие достойные бойцы — например, те же украинец Александр Гвоздик или американец Салливан Баррера. Но, в общем-то, решение IBF вполне логично — Бетербиев и Келлинг занимают 2-е и 3-е место в рейтинге организации. После ухода Уорда выше них не стоит никто.

Ну и потом, не вина 32-летнего Бетербиева, что его карьера в последние годы складывается не так здорово, как хотелось бы, и в плане раскрученности он уступает другим бойцам. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы в любителях, он неплохо начал на профессиональном ринге. Для начала побил ноунеймов, набрав очки в рейтингах, затем собрал коллекцию второстепенных региональных поясов — WBА-NABO, WBO International и IBF North American. Записал в свою коллекцию победы над такими уважаемыми людьми, как экс-чемпион мира IBF Тэворис Клауд и экс-чемпион мира WBA Габриэль Кампильо. Причем обоих Бетербиев отправил в нокаут.

Артур БЕТЕРБИЕВ (справа) | Источник: AFP 2017

ДАТЬ СДАЧИ НЕУДАЧАМ

А затем наступила черная полоса. У Бетербиева сорвались несколько претендентских и титульных боев, включая поединки с Баррерой и Ковалевым. Опасения понятны — много денег за бои с ним не заработаешь, а вот крепко получить по физиономии можно, недаром еще одно прозвище Бетербиева — Белый Панчер. Сказалась и судебная тяжба по поводу контракта с промоутером — Ивоном Мишелем.

«Что касается нашего судебного разбирательства, то мы проделали с ним исключительную работу, организовав ему правильные бои и правильное телевизионное сотрудничество в США с Showtime, CBS, Spike TV, ESPN… Его гонорары были больше, чем у большинства главных претендентов, и мы уверены, что судья в конечном итоге подтвердит обоснованность нашего контракта», — говорил Мишель в начале октября в интервью BoxingScene.com.

В итоге за последние два с половиной года Бетербиев провел все два боя. Последний — в декабре 2016-го. Именно поэтому поединок с Келлингом настолько важен для россиянина. Победа поможет перезапустить застопорившуюся было карьеру и откроет многие пока закрытые двери. Понимает это и сам Бетербиев.

«Это самый важный бой в моей карьере, и я готов завоевать чемпионский титул. Это моя мечта, и она стала еще на шаг ближе. Я хочу завоевать хотя бы один чемпионский пояс. После этого хочу драться с сильнейшими боксерами своего веса. Подготовка прошла очень хорошо. Келлинг — сильный, опытный боксер. У меня есть несколько стратегий на бой, которые я продемонстрирую», — сказал Бетербиев.

Впрочем, Келлинг, как верно заметил россиянин, — боксер опытный. 24 боя на профессиональном ринге что-то да значат. Правда, все они, за исключением двух, прошли в Германии. В Северной Америке Келлинг еще не дрался, и это может стать преимуществом для Бетербиева, который живет и тренируется в Монреале.

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