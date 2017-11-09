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22:58 (мск), источник: Известия

Власти Чили не пустили Майка Тайсона в страну

Власти Чили не пустили в страну всемирно известного американского боксера Майка Тайсона. Его обвинили в несоблюдении закона об иностранцах. Об этом сообщила чилийская полиция в своем микроблоге Twitter.

«Детективы международной полиции вновь посадили Майка Тайсона на обратный рейс из-за несоблюдения закона об иностранных гражданах», — говорится в сообщении.

Чилийское законодательство разрешает полиции не впускать в страну любого иностранного гражданина, если у него есть судимость в родной стране. Майк Тайсон имеет несколько судимостей в США, в том числе за изнасилование, хранение наркотиков и нападение.

Американский боксер прибыл в Чили для участия в церемонии вручения кинонаград в Сантьяго.

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