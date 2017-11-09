Власти Чили не пустили Майка Тайсона в страну

Detectives de #PolicíaInternacional reembarcan a Mike Tyson por no cumplir con Ley de Extranjería. pic.twitter.com/hTVadRENkO— PDI Chile (@PDI_CHILE) 9 ноября 2017 г.
Не прозябать же весь сезон в фарм-клубах команд НХЛ.
Власти Чили не пустили в страну всемирно известного американского боксера Майка Тайсона. Его обвинили в несоблюдении закона об иностранцах. Об этом сообщила чилийская полиция в своем микроблоге Twitter.
«Детективы международной полиции вновь посадили Майка Тайсона на обратный рейс
Чилийское законодательство разрешает полиции не впускать в страну любого иностранного гражданина, если у него есть судимость в родной стране. Майк Тайсон имеет несколько судимостей в США, в том числе за изнасилование, хранение наркотиков и нападение.
Американский боксер прибыл в Чили для участия в церемонии вручения кинонаград в Сантьяго.