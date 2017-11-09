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20:40 (мск), источник: Советский спорт

Александр Поветкин: Не думал о том, чтобы сразиться с кем-то из ММА

Российский боксер Александр Поветкин дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

Источник: Советский спорт

Поветкин рассказал о торжестве справедливости, остарине, недоверии к антидопинговым лабораториям, бое мечты и многом другом.

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДОЛЖНА ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ»

— Вас испугала формулировка «пожизненная дисквалификация», когда в вашей допинг-пробе нашли остарин?
— Нет, я спокойно ко всему отношусь. Меня не пугала, а скорее возмущала эта ситуация, потому что виноватым я себя не чувствовал. Никаких нарушений с моей стороны не могло быть. Все мои пробы были чистыми и только в тех, которые сдавались непосредственно перед боем, что-то внезапно находили. Это вызывает вопросы.

— Россия является фигурантом крупнейшего допингового скандала, нашим спортсменам не верят. На фоне этого у вас возникала мысль, что случай с остарином может положить конец вашей карьере?
— Об этом я вообще не думал. Такая мысль в голове даже не проскакивала. Я был уверен, что все будет так, как и должно быть — ведь мне нужно еще побоксировать.

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— Кто вам оказал наибольшую поддержку в этот сложный период?
— Семья и друзья. Но я не могу сказать, что психологически мне было очень тяжело. У меня нормальная нервная система. Тем более, я был уверен в своей правоте.

— Вы верите в то, что справедливость существует?
— Я верю, что правда рано или поздно должна восторжествовать.

— Не было желания во время отстранения как-то отвлечься? Например, сходить на хоккейный «Витязь.
— Хоккей — интересный вид спорта. Я хочу на матчи молодежной команды — «Русские Витязи», которая играет в Чехове. Еще у нас там проходят матчи второй команды ЦСКА — «Звезда». На ее играх я тоже бываю.

— С кем-то из хоккеистов дружите?
— Да, я общаюсь с ребятами из «Звезды», поддерживаю хорошие отношения с «витязями».

«Я НЕ ЗНАЛ, ЧТО ТАКОЕ ОСТАРИН»

— На следующий день после появления новости о положительной пробе вы провели бой с Жоаном Дюопа, хотя изначально должны были драться с Бермейном Стиверном. Как в этой ситуации вам удалось собраться на этот поединок?
— Хорошо, что о положительной пробе мне не сказали вечером, иначе ночью я бы просто не заснул. Потому что утром, когда мне сообщили эту новость, я так переживал, что у меня внутри все горело, а приходилось думать: «Как вообще выйти и нормально отбоксировать с Дюопа?». Такого я не ожидал. Ладно бы это случилось за неделю или хотя бы за три дня до боя. А так, это произошло в день боя, как и в прошлый раз с мельдонием.— Не было мысли, что по вам лупят прицельно?
— Не то, что конкретно по мне. Была мысль о том, что это однозначно какая-то несправедливость. Совершенно непонятно, почему так происходит.

​​​​​​Я даже не знал, что такое остарин. Потом начал изучать и выяснил, что это препарат для набора мышечной массы, хотя на бой я вышел с весом 101 кг — меньше, чем обычно. Опять же, остарин держится в организме не меньше года, а пробы у меня идут сначала чистые, потом одна положительная, в которой показывается минимальное содержание запрещенного вещества и дальше опять чистые. Мне эта ситуация непонятна.

Поэтому сейчас, мне бы хотелось, сдавать пробы не в одной лаборатории. Ведь к той же самой лаборатории в Лос-Анджелесе очень много вопросов.

«НАШИМ СМИ ГЛАВНОЕ — БОЛЬШЕ ШУМА»

— Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский посетовал на то, что некоторые российские СМИ не поддержали вас в ситуации с допингом. Для вас это стало ударом?
— Ударом это для меня не стало. Я ко всему готов.

— Но наверняка было обидно.
— Я уже к этому привык. Нашим СМИ главное — больше шума.

— Не зарекались от общения с какими-то конкретными изданиями?
— Если бы можно было, я бы вообще ни с кем не разговаривал.

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— Как отнеслись к истории с боем между Флойдом Мейвезером и Коннором Макгрегором?
— Люди зарабатывают деньги, у них получилось собрать народ. Конечно, когда меня спросили: «Кто выиграет?», я однозначно ответил, что Мейвезер. Макгрегор же за счет своих артистических способностей смог создать дополнительный интерес к бою и выйти на ринг против сильнейшего боксера в своем дивизионе. При этом, я думаю, что Макгрегор вряд ли смог бы выстоять хотя бы раунд против того же Мэнни Пакьяо.

— Этот бой — спорт или исключительно шоу-бизнес?
— Это и шоу-бизнес, и спорт, потому что бьют-то там все равно по-настоящему и тренироваться тоже приходится по-настоящему.

— Вам бы хотелось сойтись на ринге с кем-то из ММА?
— Я об этом никогда не думал.

— А если предложат?
— Трудно сказать. Мне пока есть, с кем сражаться.

«МЕЧТАЮ О БОЕ С ДЖОШУА ИЛИ УАЙЛДЕРОМ»

— Сейчас продолжается ваша подготовка к бою с Кристианом Хаммером, который состоится 15 декабря. Что можете сказать об этом сопернике?
— Пока что я его не знаю, еще не смотрел. Но сейчас мы начнем изучать его. Могу сказать, что если Хаммер стоит первым в рейтинге WBO, то соперник он однозначно неплохой. Тем более, это тяжелый вес, здесь все может решить один удар.

— Ваш бой пройдет в Екатеринбурге. Насколько вам важна поддержка трибун?
— Уральская публика мне очень нравится — там отличные люди, которые великолепно поддерживают. Но я думаю, что на бое с Хаммером будут люди не только из Екатеринбурга, а со всей России.

— Бой вашей мечты. С кем бы хотели сразиться?
— С Энтони Джошуа или Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира.

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