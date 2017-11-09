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20:49 (мск), источник: Sports.kz

Определены все полуфиналисты чемпионата Казахстана по боксу

Сегодня завершились четвертьфинальные поединки в категориях до 52, 60, 69, 81 и свыше 91 килограмма, сообщает пресс-служба КФБ.

Воспитанник Марата Джакиева, 26-летний мастер спорта Азамат Исакулов, действующий чемпион страны в весе до 52 килограммов уверенно идёт к тому, чтобы подтвердить звание лучшего в 2017 году. Первым в четвертьфинальном поединке 9 ноября он одержал победу над чемпионом нескольких международных турниров из Атырауской области Рашидом Салауатовым и в финале встретится с ещё одним фаворитом в этом весе из Алматинской области — Анваром Музапаровым. 25-летний Музапаров, который вошёл в состав клуба Astana Arlans на этот сезон и в 2017-м уже выиграл турнир памяти Сагадата Нурмагамбетова на чемпионате страны провёл три поединка и серьёзно рассчитывает на золото.

В очень упорном бою 24-летний арлан из Жамбылской области Асланбек Шымбергенов (в прошлом поединке у него была рассечена бровь) всё-таки взял верх над павлодарцем Аятоллой Такижановым. 19-летний Такижанов — чемпион Азии среди молодёжи 2016 года оказал опытному сопернику достойное сопротивление и, надо надеяться, был замечен тренерами национальной сборной команды, которые пристально следят за всеми поединками с самого начала чемпионата. Следующим противником Шымбергенова будет Бекболат Курамысов из Алматинской области. В другой паре полуфиналистов — представитель Восточного Казахстана Канагат Маралов, которого в финале прошлогоднего чемпионата выбил Аблайхан Жусупов и карагандинец Рустам Шаймерденов.

У супертяжей под яростную поддержку трибун в полуфинал прошёл Нуржан Бекзатов из команды Южного Казахстана. В? он встретится с 19-летним мангистаусцем Айболды Дауренулы, и если одолеет полуфинальную стадию, то в итоге его ждёт грозный соперник — действующий чемпион Казахстана палодарец Олжас Букаев. Букаев, который сегодня досрочно вывел из борьбы молодого костанайца Данилу Семёнова в следующем круге встречается со столичным боксёром Нурболатом Сермахановым.

Хозяин ринга, бронзовый призёр Исламиады Султан Заурбек пытался оспорить первенство в весе до 60 килограммов у олимпийца, чемпиона Азии Абдрахманова, но потерпел поражение со счётом 0:5. 31-летний Абдрахманов следующий поединок проведёт с действующим чемпионом страны Адилетом Курметовым. В этом же весе 29-летний Закир Сафиуллин, мастер спорта международного класса, один из самых опытных боксёров на этом чемпионате, арлан, который неоднократно приносил победы своему клубу, одолел кызылординца Багдата Уайдаева.

Один из самых интересных сегодняшних поединков — первый после Олимпиады в Рио выход на ринг именитого Адильбека Ниязымбетова, двукратного серебряного призёра Олимпийских игр. Со счётом 5:0 он обошёл не столь опытного кызылординца Куандыка Жусипа и ему осталось ещё два боя до золота.

— Все видели, что на чемпионате Казахстана все молодые, хорошо подготовленные. Первый бой я провёл нормально, первый бой после Олимпиады. Впереди ещё два. После чемпионата Казахстана в следующем году чемпионат Азии, — сказал Ниязымбетов после победы о своих планах.

Другой звёздный полуфиналист в этом весе — Жанибек Алимханулы, чемпион мира, чемпион Азии, чемпион Азиатских игр, трёхкратный чемпион страны, который также показался на ринге после долгого перерыва в любительском боксе сенсационно уступил 19-летнему костанайцу Михаилу Коханчику 0:5.

— До этого мастера спорта выполнил в Алматы, стал чемпионом на турнире Хайрутдинова, стал вторым на международном турнире Айтенова. От области участвовал в международных турнирах, там занимал места, — рассказал Михаил о своих достижениях. — Прошлый чемпионат Казахстана пропустил по болезни, в этом году хочу стать чемпионом.

После поединка Михаил поблагодарил Жанибека за бой. В полуфинале Коханчик встречается с мангистаусцем Бекзатом Нурдаулетовым.

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