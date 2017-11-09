Команда Ковалева рассматривает возможность провести бой с Биволом
МОСКВА, 9 ноя —
МОСКВА, 9 ноя —
Бивол 4 ноября провел успешную защиту титула, нокаутировав в Монако в первом раунде австралийца Трента Броадхерста. По словам Дувы, Ковалев хочет вернуть себе потерянные чемпионские пояса, поэтому данный бой будет неизбежным.
«Если Ковалев хочет вернуть себе свой пояс WBA, ему придется это сделать», — сказала Дува о возможном бое с Биволом.
При этом, чтобы претендовать на бой с Биволом, Ковалев должен сначала вернуть свой чемпионский пояс по версии WBO в поединке с украинцем Вячеславом Шабранским, который пройдет 25 ноября в
Ранее появилась информация, что Ковалев, на счету которого 30 побед (26 — нокаутом) на профессиональном ринге при двух поражениях и одной ничьей, проведет следующий бой после поединка с Шабранским в первом квартале 2018 года.