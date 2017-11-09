Команда Ковалева рассматривает возможность провести бой с Биволом

Источник: РИА "Новости"

Бивол 4 ноября провел успешную защиту титула, нокаутировав в Монако в первом раунде австралийца Трента Броадхерста. По словам Дувы, Ковалев хочет вернуть себе потерянные чемпионские пояса, поэтому данный бой будет неизбежным.

«Если Ковалев хочет вернуть себе свой пояс WBA, ему придется это сделать», — сказала Дува о возможном бое с Биволом.

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При этом, чтобы претендовать на бой с Биволом, Ковалев должен сначала вернуть свой чемпионский пояс по версии WBO в поединке с украинцем Вячеславом Шабранским, который пройдет 25 ноября в Нью-Йорке. Также Дува отметила, что сначала попытается организовать бой между Биволом и кубинцем Салливаном Баррерой, если тот победит 25 ноября доминиканца Феликса Валеру.