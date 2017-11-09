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16:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Рябинский: Не хотелось бы боя Бивол — Ковалёв, но судьба всё равно их сведёт

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о дальнейших планах относительно чемпиона мира WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, являющегося одним из клиентов его промоушена.

Источник: РИА "Новости"

Недавно Бивол успешно защитил титул в бою с австралийцем Трентом Броадхёрстом, одержав над ним победу нокаутом.

«Дальше — бои. Защиты, и добровольные, и обязательные. Хотелось бы прийти к объединительным боям. Бивол может собрать пояса. Уж не знаю, все или не все. Но шухера в этом дивизионе он наделает. Это 100%.

Все ли пояса собрёт? Рано об этом говорить, но вероятность есть. Я понимаю, что в этом дивизионе есть отличные боксёры… В том числе Серёга Ковалёв. Очень его люблю, он отличный парень. Мы знакомы, дружим. Великолепный боксёр. Великий. Серёга себя в историю бокса уже вписал. Ему принадлежало три пояса. Принадлежал бы и четвёртый, не будь соперник таким трусом. Но, может быть, время его уже уходит. А может, наоборот — Ковалёв вернётся на ринг обновлённым. Посмотрим», — рассказал Рябинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

На вопрос, как он относится к идее организации боя между Биволом и Ковалёвым, Рябинский ответил: «Не хотел бы такого боя, ведь оба — наши. Но когда-то же судьба всё равно их сведёт. Тогда и будет этот бой».

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