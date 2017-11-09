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15:48 (мск), источник: Vesti.kz

Американский журналист оценил вероятность боя между Канатом Исламом и Келлом Бруком

Американский журналист и комментатор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил вероятность боя экс-чемпиона мира в полусреднем весе британца Келла Брука с казахстанцем Канатом Исламом.

«Гипотетический бой был бы интересным. Я видел Ислама в деле и могу сказать, что он сможет удивить британца. Не забывайте, что Брук перенес серьезную травму. После таких ударов, боксер всегда действует очень аккуратно, предпочитая не рисковать. Это создаст дополнительные возможности для Ислама.

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Однако я считаю, что бой Брука с Исламом вряд ли состоится. Казахстанец не владеет престижными титулами и в Англии он никому не известен. Такой соперник не нужен Бруку, — отметил МакКаферри.

Ранее команда Ислама заявила о готовности провести бой Бруком. В свою очередь, известный казахстанский промоутер Болат Манкенов считает, что этот поединок будет жирным плюсом для команды отечественного боксера.

Напомним, в сентябре 2016 года Брук встречался с чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным. Их поединок, прошедший в Лондоне, завершился досрочной победой GGG. После боя выяснилось, что у британца сломана галзница и ему потребуется операция.

Ислам в своем последнем поединке, прошедшем 9 сентября этого года в Астане, нокаутировал канадца Брэндона Кука (18−1, 11 КО). Сейчас в его активе второстепенные пояса WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе.

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