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14:30 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Дычко назвал дату следующего боя и объяснил паузу в карьере казахстанского боксера

Экс-тренер российского профессионального боксера Сергея Ковалева Дерек Сантос-Россарио, ныне тренирующий призера Олимпийских игр в супертяжелом весе казахстанца Ивана Дычко, объяснил корреспонденту Vesti.kz, почему его подопечный проведет следующий бой в декабре.

«Иван сейчас усиленно тренируется и будет готов к следующему бою. Я не знаю точную дату и соперника, но известно, что он будет драться в декабре.

Честно говоря, я не уверен в том, что он сможет провести два боя до конца года. Перед последним поединком у него была инфекция уха. Ее причиной стало появление воды в ухе. По предписанию врача нам велели ждать до декабря, прежде чем снова сражаться.

В целом физическое состояние Ивана продолжает улучшаться. Он очень быстро учится и его биомеханика лучше многих моих воспитанников. Иван хорошо слушает меня и стремится улучшить свой потенциал. После следующего боя он хотел бы отправиться домой на каникулы и после праздников вернуться к тренировочному процессу, — поделился Сантос.

Ранее менеджер казахстанского бойца Зия Алиев заявил, что боксер может провести четыре боя до конца года. На данный момент в активе Дычко две досрочные победы в двух боях на профи-ринге. В последнем поединке казахстанец нокаутировал в третьем раунде американца Родригеса Кейджа.

Стоит отметить, что обозреватель американских спортивных порталов KnucklesandGloves.com и TheFightCity.com Патрик Конор выразил свое опасение в целесообразности интенсивного графика боев.

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