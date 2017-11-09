Тренер Дычко назвал дату следующего боя и объяснил паузу в карьере казахстанского боксера

«Иван сейчас усиленно тренируется и будет готов к следующему бою. Я не знаю точную дату и соперника, но известно, что он будет драться в декабре.

Честно говоря, я не уверен в том, что он сможет провести два боя до конца года. Перед последним поединком у него была инфекция уха. Ее причиной стало появление воды в ухе. По предписанию врача нам велели ждать до декабря, прежде чем снова сражаться.

В целом физическое состояние Ивана продолжает улучшаться. Он очень быстро учится и его биомеханика лучше многих моих воспитанников. Иван хорошо слушает меня и стремится улучшить свой потенциал. После следующего боя он хотел бы отправиться домой на каникулы и после праздников вернуться к тренировочному процессу, — поделился Сантос.

Ранее менеджер казахстанского бойца Зия Алиев заявил, что боксер может провести четыре боя до конца года. На данный момент в активе Дычко две досрочные победы в двух боях на профи-ринге. В последнем поединке казахстанец нокаутировал в третьем раунде американца Родригеса Кейджа.