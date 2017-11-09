Поветкин заявил, что не чувствует своей вины после отмены дисквалификации за допинг

«Я за собой вины не чувствую. Не могу понять, откуда взялся остарин, умышленно я его не принимал. Особых чувств у меня сейчас никаких нет», — сказал Поветкин.

В среду руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что Всемирный боксерский совет (WBC) снял бессрочную дисквалификацию с Поветкина, боксер сможет проводить поединки под эгидой организации с 6 декабря. Как сообщил ТАСС старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы Поветкина, удалось доказать, что остарин попал в организм боксера с пищевыми добавками.

Поветкин в апреле оспорил отстранение и штраф WBC, который был наложен в связи с повторным допинговым нарушением. Допинг-проба, взятая у Поветкина 6 декабря прошлого года перед боем за звание «временного» чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат на содержание запрещенного вещества остарин.