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13:16 (мск), источник: ТАСС

Рябинский заплатит штраф $250 тыс. за Поветкина

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заплатит Всемирному боксерскому совету (WBC) штраф $250 тыс. за российского боксера Александра Поветкина. Об этом Рябинский заявил журналистам.

Источник: РИА "Новости"

«Да, штраф мы берем на себя. Это войдет в общую сумму затрат», — сказал Рябинский.

В среду Рябинский сообщил, что Всемирный боксерский совет (WBC) снял бессрочную дисквалификацию с Поветкина, боксер сможет проводить поединки под эгидой организации с 6 декабря. Однако спортсмен наказан штрафом в $250 тыc.

Как ранее ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы Поветкина, удалось доказать, что остарин попал в организм боксера с пищевыми добавками. Штраф был наложен ввиду того, что было допущен недосмотр в части спортивного питания и это привело к срыву боя.

Ближайший поединок россиянин проведет 15 декабря в Екатеринбурге против румына Кристиана Хаммера.

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