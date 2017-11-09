Рябинский заплатит штраф $250 тыс. за Поветкина

Источник: РИА "Новости"

«Да, штраф мы берем на себя. Это войдет в общую сумму затрат», — сказал Рябинский.

В среду Рябинский сообщил, что Всемирный боксерский совет (WBC) снял бессрочную дисквалификацию с Поветкина, боксер сможет проводить поединки под эгидой организации с 6 декабря. Однако спортсмен наказан штрафом в $250 тыc.

Как ранее ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы Поветкина, удалось доказать, что остарин попал в организм боксера с пищевыми добавками. Штраф был наложен ввиду того, что было допущен недосмотр в части спортивного питания и это привело к срыву боя.