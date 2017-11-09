Головкин: Все было сделано для победы «Канело». Не надо так внаглую обманывать фанатов бокса!

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«Ну, конечно, я был уверен в том, что бой все-таки наш, и были ощущения, что мы больше выиграли по очкам, чем проиграли — скажем так. Да, в раунда два-три мы выиграли. Ощущение, что мы победили», — сказал Головкин.

Отвечая на вопрос о счете 118−110 в пользу «Канело», который выставила Аделаида Берд, Головкин заявил следующее.

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«Было очень многое сделано для того, чтобы «Канело» победил. Если бы «Канело» по правде выиграл, то вряд ли ему отдали ничью. Все для этого было сделано. Много работы было сделано для того, чтобы «Канело» — по крайней мере — не проиграл. Но судьи в конце концов отдали ничью. Я не хочу говорить о 118:110 — это очень глупо.

Хотя «Канело» и его команда говорят, что они победили. Но я считаю так: если бы они на самом деле победили — бой бы ушел в ту сторону. Я хотел бы напомнить всем людям, что не стоит так внаглую обманывать всех фанатов бокса, — заявил Головкин.