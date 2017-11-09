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11:27 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин: Все было сделано для победы «Канело». Не надо так внаглую обманывать фанатов бокса!

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) в интервью The Ring TV заявил, что в его бою с Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) было сделано все, чтобы мексиканец не проиграл.

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«Ну, конечно, я был уверен в том, что бой все-таки наш, и были ощущения, что мы больше выиграли по очкам, чем проиграли — скажем так. Да, в раунда два-три мы выиграли. Ощущение, что мы победили», — сказал Головкин.

Отвечая на вопрос о счете 118−110 в пользу «Канело», который выставила Аделаида Берд, Головкин заявил следующее.

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«Было очень многое сделано для того, чтобы «Канело» победил. Если бы «Канело» по правде выиграл, то вряд ли ему отдали ничью. Все для этого было сделано. Много работы было сделано для того, чтобы «Канело» — по крайней мере — не проиграл. Но судьи в конце концов отдали ничью. Я не хочу говорить о 118:110 — это очень глупо.

Хотя «Канело» и его команда говорят, что они победили. Но я считаю так: если бы они на самом деле победили — бой бы ушел в ту сторону. Я хотел бы напомнить всем людям, что не стоит так внаглую обманывать всех фанатов бокса, — заявил Головкин.

Напомним, бой Головкин — «Канело» прошел в сентябре в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Это позволило казахстанцу защитить все титулы, но прервало его серию из 37 побед подряд. Ожидается, что второй бой Головкина с «Канело» пройдет в 2018 году.

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