Геннадий Головкин ответил на вопрос о ближайших планах и о завершении карьеры

Источник: Vesti.kz

«Сейчас очень сложно говорить о том, чего я хочу. Мало кто может держать слово. Выявить того, кто сильнейший, кто лучший — этого нет в данный момент. Этого очень тяжело добиться. Конечно, хотелось бы объединить все пояса. Также, конечно, хотелось бы провести второй бой с «Канело». По крайней мере это те цели, к которым мы идем.

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У нас есть несколько поединков, которые мы хотели бы организовать. Но сейчас это не так просто. Скажем так, мои оппоненты меня избегают, — отметил Головкин.

Также чемпион ответил на вопрос о сроках завершения своей спортивной карьеры.

«Я чувствую себя очень хорошо, великолепно. Работоспособность моя не падает. И я думаю. что еще побуду в боксе. Я еще останусь в боксе. Не могу сказать, на какое именно время. Это — бокс, где каждый бой, каждый удар может поменять, изменить все. Так что, если меня все будет устраивать, я еще останусь в боксе».

Напомним, одним из самых ожидаемых поединков с участием Головкина является второй бой против мексиканца Сауля Альвареса. Планируется, что рематч пройдет в мае или сентябре 2018 года. Их первая встреча завершилась вничью.