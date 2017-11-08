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21:09 (мск), источник: ТАСС

WBC назначил Поветкину однолетний испытательный срок

ТАСС, 8 ноября. Всемирный боксерский совет (WBC) назначил российскому боксеру Александру Поветкину испытательный срок длительностью в один год. Об этом сообщается в пресс-релизе WBC.

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что WBC снял бессрочную дисквалификацию с Поветкина, боксер сможет проводить поединки под эгидой организации с 6 декабря.

«WBC назначил Поветкину однолетний испытательный срок начиная с 7 декабря 2017 года, после чего с него будут сняты все санкции, если его допинг-пробы не окажутся положительными в течение оставшегося времени приостановления и последующего испытательного срока», — говорится в релизе.

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Также сообщается, что Поветкин, несмотря на снятие дисквалификации, должен заплатить ранее наложенный на него штраф размером $250 тыс. WBC вернет россиянина в свой рейтинг в январе 2018 года, а сам Поветкин обязан принять участие в кампании WBC по противодействию допингу.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Всемирная боксерская организация (WBO) официально оправдали Поветкина и вернули его в свои рейтинги. Также россиянин был возвращен в рейтинг Международной боксерской федерации (IBF).

Ближайший бой Поветкин проведет 15 декабря в Екатеринбурге против Кристиана Хаммера из Германии. Всего на счету россиянина 32 победы (23 — нокаутом) и одно поражение.

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