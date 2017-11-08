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15:54 (мск), источник: Sports.kz

Тренер Головкина прокомментировал переговоры с «Канело»

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Абель Санчес осторожен в прогнозах относительно даты реванша с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— Том Леффлер продолжает переговоры с Golden Boy, и скоро мы всё узнаем. Я не знаю, на какие уступки нам и им придется пойти, чтобы бой состоялся в мае, — сказал Санчес в интервью World Boxing News.

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Наиболее вероятной датой реванша называют 5 мая 2018 года. «Синко де майо» — значимая дата в истории Мексики. В этот день в 1862 году мексиканские войска одержали победу в битве при Пуэбле. Помимо Мексики, праздник широко отмечается латиноамериканским населением южных штатов США.

Однако также не исключен вариант с проведением второго боя в сентябре. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него такие коэффициенты: победа Головкина — 1.752, победа Альвареса — 2.13, ничья — 21.

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