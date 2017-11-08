Тренер Головкина прокомментировал переговоры с «Канело»

— Том Леффлер продолжает переговоры с Golden Boy, и скоро мы всё узнаем. Я не знаю, на какие уступки нам и им придется пойти, чтобы бой состоялся в мае, — сказал Санчес в интервью World Boxing News.

Руди Эрнандес: Даже если бы Головкин отправлял «Канело» в нокдаун в каждом раунде, он проиграл бы решением судей

Наиболее вероятной датой реванша называют 5 мая 2018 года. «Синко де майо» — значимая дата в истории Мексики. В этот день в 1862 году мексиканские войска одержали победу в битве при Пуэбле. Помимо Мексики, праздник широко отмечается латиноамериканским населением южных штатов США.



Однако также не исключен вариант с проведением второго боя в сентябре. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него такие коэффициенты: победа Головкина — 1.752, победа Альвареса — 2.13, ничья — 21.