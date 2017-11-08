Адвокат Поветкина: Главную проблему мы решили
Адвокат Алексей Карпенко, представляющий интересы компании «Мир бокса» и российского тяжеловеса Александра Поветкина, объяснил нюансы решения Всемирного боксерского совета (WBC).
Адвокат Алексей Карпенко, представляющий интересы компании «Мир бокса» и российского тяжеловеса Александра Поветкина, объяснил нюансы решения Всемирного боксерского совета (WBC).
— Снятие дисквалификации с Поветкина — решение суда или инициатива WBC?
— Это наша инициатива. Мы обжаловали бессрочную дисквалификацию, которую WBC вынес в марте 2017 года. Сделали это в апелляционном порядке, В результате совет WBC принял нашу сторону.
— Что теперь с гонорарным фондом? Андрей Рябинский внес туда деньги за бой с Уайлдером, который не состоялся. Счет был заморожен.
— Это параллельный процесс. Спор вокруг этих денег заключается в том, кто нарушил контракт. Мы настаиваем на том, что это была сторона Уайлдера. Они обвиняют нас. Этот спор рассматривается в суде
Сегодня же было вынесено решение в рамках WBC непосредственно о продолжении карьеры Поветкина по данной версии. Эти процессы не связаны. Одно про деньги, второе про карьеру Поветкина.
— Значит ли это, что Александр вернется в рейтинг в том же статусе, в котором и был до дисквалификации — обязательного претендента?
— Это определит специальный рейтинговый комитет WBC. Это может быть как статус обязательного претендента, так и просто претендента, Также Поветкин может быть только включен в топ-5 или топ-10 боксеров рейтинга. Мое предположение, WBC примет промежуточное решение и включит Поветкина в топ-5.
— Какова ваша позиции по этому вопросу?
— Мы решили главную проблему и вернули Сашу в рейтинг. Он может драться по самой престижной версии в тяжелом весе — WBC.
Не исключаю, что даже если его поставят на пятое или седьмое место, через
— Вопрос об урегулировании гонорарного фонда будет решен, если бой Поветкина и Уайлдера состоится?
— Не уверен. Есть вопросы спорта, и есть вопросы бизнеса. Если Андрей Рябинский
— Был еще судебный процесс против Уайлдера и его команды за клевету. Он тоже продолжается?
— Да. И по нему решение будет совсем нескоро. Предполагаю, не раньше 2019 года.