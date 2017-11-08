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15:26 (мск), источник: Советский спорт

Адвокат Поветкина: Главную проблему мы решили

Адвокат Алексей Карпенко, представляющий интересы компании «Мир бокса» и российского тяжеловеса Александра Поветкина, объяснил нюансы решения Всемирного боксерского совета (WBC).

Источник: Советский спорт

— Снятие дисквалификации с Поветкина — решение суда или инициатива WBC?
— Это наша инициатива. Мы обжаловали бессрочную дисквалификацию, которую WBC вынес в марте 2017 года. Сделали это в апелляционном порядке, В результате совет WBC принял нашу сторону.

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— Что теперь с гонорарным фондом? Андрей Рябинский внес туда деньги за бой с Уайлдером, который не состоялся. Счет был заморожен.
— Это параллельный процесс. Спор вокруг этих денег заключается в том, кто нарушил контракт. Мы настаиваем на том, что это была сторона Уайлдера. Они обвиняют нас. Этот спор рассматривается в суде Нью-Йорка и он далек от завершения. Его окончания стоит ждать не раньше второй половины следующего года.

Сегодня же было вынесено решение в рамках WBC непосредственно о продолжении карьеры Поветкина по данной версии. Эти процессы не связаны. Одно про деньги, второе про карьеру Поветкина.

— Значит ли это, что Александр вернется в рейтинг в том же статусе, в котором и был до дисквалификации — обязательного претендента?
— Это определит специальный рейтинговый комитет WBC. Это может быть как статус обязательного претендента, так и просто претендента, Также Поветкин может быть только включен в топ-5 или топ-10 боксеров рейтинга. Мое предположение, WBC примет промежуточное решение и включит Поветкина в топ-5.

— Какова ваша позиции по этому вопросу?

— Мы решили главную проблему и вернули Сашу в рейтинг. Он может драться по самой престижной версии в тяжелом весе — WBC.


Не исключаю, что даже если его поставят на пятое или седьмое место, через один-два боя он вновь станет претендентом на титул. Либо на пояс Уайлдера, либо на титул Энтони Джошуа.

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— Вопрос об урегулировании гонорарного фонда будет решен, если бой Поветкина и Уайлдера состоится?
— Не уверен. Есть вопросы спорта, и есть вопросы бизнеса. Если Андрей Рябинский все-таки договорится с промоутерами Уайлдера о проведении чемпионского боя, нам будет легче достигнуть договоренности по замороженной сумме за первый бой. Будет ли легче договориться? Да. Сможем ли договориться? Не знаю. Не исключаю ситуации, когда будет проводиться бой Поветкин — Уайлдер, и промоутеры боксеров будут параллельно выяснять отношения в суде. Такая ситуация возможна. Тут нет эмоций. Это вопрос денег.

— Был еще судебный процесс против Уайлдера и его команды за клевету. Он тоже продолжается?
— Да. И по нему решение будет совсем нескоро. Предполагаю, не раньше 2019 года.

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