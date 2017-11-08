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13:49 (мск), источник: Nakanune.ru

Всемирный боксерский совет снял пожизненную дисквалификацию с Поветкина

С российского боксера-супертяжеловеса Александра Поветкина сняты обвинения в употреблении допинга — такое решение принял Всемирный боксерский совет (WBC).

Источник: РИА "Новости"

17 декабря прошлого года Поветкин провел бой в Екатеринбурге и выиграл нокаутом в шестом раунде у француза Йоана Дюопа. Изначально противником Александра в тот вечер должен был стать канадец Бермейн Стиверн, но он отказался выходить на ринг после того, как WBC отозвал лицензию на бой за чемпионский пояс из-за якобы найденного у Поветкина допинга.

Уже после боя выяснилось, что никакого допинга у «Русского Витязя» не было. Промоутер Андрей Рябинский пообещал «большое судебное разбирательство».

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Совсем скоро Александр Поветкин проведет еще один бой в Екатеринбурге: 15 декабря он сразится с немцем румынского происхождения Кристианом Хаммером.

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