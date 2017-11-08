Всемирный боксерский совет снял пожизненную дисквалификацию с Поветкина

17 декабря прошлого года Поветкин провел бой в Екатеринбурге и выиграл нокаутом в шестом раунде у француза Йоана Дюопа. Изначально противником Александра в тот вечер должен был стать канадец Бермейн Стиверн, но он отказался выходить на ринг после того, как WBC отозвал лицензию на бой за чемпионский пояс из-за якобы найденного у Поветкина допинга.