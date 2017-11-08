Всемирный боксерский совет снял пожизненную дисквалификацию с Поветкина
С российского
С российского
17 декабря прошлого года Поветкин провел бой в Екатеринбурге и выиграл нокаутом в шестом раунде у француза Йоана Дюопа. Изначально противником Александра в тот вечер должен был стать канадец Бермейн Стиверн, но он отказался выходить на ринг после того, как WBC отозвал лицензию на бой за чемпионский пояс
Уже после боя выяснилось, что никакого допинга у «Русского Витязя» не было. Промоутер Андрей Рябинский пообещал «большое судебное разбирательство».
Совсем скоро Александр Поветкин проведет еще один бой в Екатеринбурге: 15 декабря он сразится с немцем румынского происхождения Кристианом Хаммером.