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22:08 (мск), источник: Sports.kz

Головкин опустился на третье место в списке самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes

Журналист Forbes.com Джош Кацовиц опубликовал обновленный рейтинг лучших (вне зависимости от весовой категории) прибыльных боксеров мира, сообщает Sports.kz.

Журналист Forbes.com Джош Кацовиц опубликовал обновленный рейтинг лучших (вне зависимости от весовой категории) прибыльных боксеров мира, сообщает Sports.kz.

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Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) расположился в нем на третьей позиции, хотя в прошлом месяце был на второй.

«Если бы Головкин, получивший гарантированные 3 миллиона долларов за бой с Альваресом, победил, вероятно, он был бы номером один в этом списке. Но случилась ничья, поэтому “Канело” сохранил за собой первую строку», — пишет сайт.

ТОП-15 самых прибыльных P4P-боксеров:
1. Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО)
2. Энтони Джошуа (20−0, 20 КО)
3. Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО)
4. Теренс Кроуфорд (32−0, 23 КО)
5. Василий Ломаченко (9−1, 7 КО)
6. Эррол Спенс (22−0, 19 КО)
7. Деонтей Уайлдер (39−0, 38 КО)
8. Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО)
9. Мэнни Пакьяо (59−7−2, 38 КО)
10. Кит Турман (28−0, 22 КО)
11. Сергей Ковалев (30−2−1, 26 КО)
12. Майки Гарсия (37−0, 30 КО)
13. Джермалл Чарло (26−0, 20 КО)
14. Джермелл Чарло (30−0, 15 КО)
15. Мигель Котто (41−5, 33 КО).

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