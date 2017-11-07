Головкин опустился на третье место в списке самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) расположился в нем на третьей позиции, хотя в прошлом месяце был на второй.



«Если бы Головкин, получивший гарантированные 3 миллиона долларов за бой с Альваресом, победил, вероятно, он был бы номером один в этом списке. Но случилась ничья, поэтому “Канело” сохранил за собой первую строку», — пишет сайт.



ТОП-15 самых прибыльных P4P-боксеров:

1. Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО)

2. Энтони Джошуа (20−0, 20 КО)

3. Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО)

4. Теренс Кроуфорд (32−0, 23 КО)

5. Василий Ломаченко (9−1, 7 КО)

6. Эррол Спенс (22−0, 19 КО)

7. Деонтей Уайлдер (39−0, 38 КО)

8. Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО)

9. Мэнни Пакьяо (59−7−2, 38 КО)

10. Кит Турман (28−0, 22 КО)

11. Сергей Ковалев (30−2−1, 26 КО)

12. Майки Гарсия (37−0, 30 КО)

13. Джермалл Чарло (26−0, 20 КО)

14. Джермелл Чарло (30−0, 15 КО)

15. Мигель Котто (41−5, 33 КО).