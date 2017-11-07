Легендарный мексиканский боксер считает, что карьера Головкина идет на спад

— Этот год, который пройдет до реванша, опустит Головкина на уровень ниже, а более молодого и сильного «Канело» наоборот сделает фаворитом. Возраст влияет на GGG, он идет на спад, — сказал Чавес в эфире передачи Golpe A Golpe на телеканале ESPN.



Ожидается, что реванш состоится в мае или сентябре. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него такие коэффициенты: победа Головкина — 1.752, победа Альвареса — 2.13, ничья — 21.