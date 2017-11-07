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21:23 (мск), источник: Sports.kz

Легендарный мексиканский боксер считает, что карьера Головкина идет на спад

Хулио Сесар Чавес, отец мексиканского боксера Хулио Сесара Чавеса-младшего (50−3−1, 32 КО), оценил шансы в потенциальном реванше Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Источник: Reuters

— Этот год, который пройдет до реванша, опустит Головкина на уровень ниже, а более молодого и сильного «Канело» наоборот сделает фаворитом. Возраст влияет на GGG, он идет на спад, — сказал Чавес в эфире передачи Golpe A Golpe на телеканале ESPN.

Ожидается, что реванш состоится в мае или сентябре. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него такие коэффициенты: победа Головкина — 1.752, победа Альвареса — 2.13, ничья — 21.

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