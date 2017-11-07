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20:17 (мск), источник: Vesti.kz

Олимпийский чемпион предложил казахстанским профи-боксерам провести супертурнир в США

Олимпийский чемпион Бахтияр Артаев в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о желании увидеть в США турнир, где главными действующими фигурами будут ведущие казахстанские профи-боксеры.

«Мое такое пожелание ко всем выходцам из Казахстана. Чтобы они собрались и организовали большой вечер бокса в Америке. Супертурнир. И чтобы его показал телеканал HBO. Может быть, можно собрать казахстанскую команду. Это мое пожелание! Чтобы они услышали и собрались все вместе.

Чтобы когда они достигли своих результатов, стали чемпионами и обладателями различных поясов, собрались вместе и организовали большой вечер казахстанского профессионального бокса высочайшего уровня в Америке. Это было бы высококлассное шоу. Вряд ли, можно придумать лучший вариант для популяризации спорта. Я думаю, это не за горами. Дай Бог, мы доживем до этого момента!

Напомним, Казахстан в профессиональном боксе сейчас представляют более 60 спортсменов. Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО), обладатель второстепенных поясов WBA Inter-Continental и WBO NABO Канат Ислам (25−0, 20 КО) и экс-чемпион мира по версии WBA (Super) в легчайшем дивизионе Жанат Жакиянов (27−2, 18 КО) и находятся в ТОП-10 рейтингов ведущих организации.

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