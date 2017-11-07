Олимпийский чемпион предложил казахстанским профи-боксерам провести супертурнир в США

«Мое такое пожелание ко всем выходцам из Казахстана. Чтобы они собрались и организовали большой вечер бокса в Америке. Супертурнир. И чтобы его показал телеканал HBO. Может быть, можно собрать казахстанскую команду. Это мое пожелание! Чтобы они услышали и собрались все вместе.

Чтобы когда они достигли своих результатов, стали чемпионами и обладателями различных поясов, собрались вместе и организовали большой вечер казахстанского профессионального бокса высочайшего уровня в Америке. Это было бы высококлассное шоу. Вряд ли, можно придумать лучший вариант для популяризации спорта. Я думаю, это не за горами. Дай Бог, мы доживем до этого момента!