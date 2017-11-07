Кличко хотел захватить любительский бокс?

Источник: Спорт-Экспресс

К списку вопросов, которые можно регулярно задавать AIBA вечно сегодня добавилось еще несколько. Старые вам хорошо известны: «Куда подевалась золотая медаль Роя Джонса», «По делу ли победил Флойда Мэйуэзера Серафим Тодоров» и «Выиграл ли Евгений Тищенко в Рио у Василия Левита». Есть куда более неприятные. Например, «за что AIBA заплатили в Лондоне-2012 9 миллионов долларов и что там расследовал Скотланд-Ярд». Вообще говоря, именно за неспособность объяснить, что произошло с финансами главной и самой скандальной боксерской организации в мире любительского спорта, президент AIBA Чинг Куо Ву сейчас и лишился своего поста. Проще говоря, за махинации. Ну и вот всплыл новый вопрос: «Зачем AIBA понадобилось заказывать чартер для Кличко стоимостью 9,5 тысячи евро?». Есть и ответ. По крайней мере, как следует из документов, попавших в руки новому главе организации Франко Фальчинелли. Ву собирался сделать вице-президентом AIBA Владимира Кличко.

ОПЕРАЦИЯ «КЛИЧКО».

Во-первых, это добавило бы веса самому Ву. Можно что угодно говорить о Кличко, но его деловая репутация практически безупречна. Пока братья Кличко владели чемпионскими поясами, они выстаивали отношения с четырьмя основными профессиональными организациями. И после того, как на Олимпиаду в Рио допустили профессионалов, стало понятно, что отношения любительского и коммерческого спорта выходят на новый уровень, и нужен какой-то новый план.

Во-вторых, с точки зрения бизнеса бокса Владимир действительно мог бы оказать AIBA неоценимую помощь. Бизнес-машина братьев Кличко умело использовала маркетинговые инструменты и вела переговоры с телевидением таким образом, что продавались даже те бои, которые, казалось бы, невозможно было продать. А с коммерциализацией и продажей телевизионных прав у AIBA всегда были большие проблемы. Не помогали даже звезды уровня Хана и Ломаченко, каждый из которых как звезда состоялся именно в любителях, но самые большие деньги и рекламные контракты получали уже став профессионалами.

Став вице-президентом, Кличко получал бы карт-бланш на массу коммерческих историй, по факту, если верить представленным документам, он приводил бы свою команду, которая бы получала заказы на коммерческие исследования, ведение переговоров, вела бы значительную часть финансовых операций.

Несколько лет назад AIBA заключила контракт с IMG. О продвижении бренда, продаже ТВ-прав и так далее. Только в IMG не знали, как к этой истории подступиться, потому что не понимали правил игры в любительском боксе, внутренней политике организации и вообще неясно было, где и в каком месте зарыты деньги. Знаю я это очень хорошо, потому что в какой-то момент вынужден был давать серию консультаций, для одной из заинтересованных сторон, и большую часть времени люди недоумевали и хватались за голову, как можно было довести спорт до такого состояния — но добиться никаких сдвигов решительно не удавалось. Просто потому, что контракт с головной организацией не обязывал ни к чему национальные федерации, которые играли с AIBA каждая по своим правилам.

Так или иначе, IMG продолжает иногда сотрудничество с любителями, но в основном в части распространения телевизионных прав. Но успешным это сотрудничество назвать можно с большой натяжкой. Надо ли говорить, что у компании Кличко работа с IMG была окрашена в более жизнерадостные цвета. Но смогли бы те же люди увязать свои интересы с суровой действительностью, взаимными обязательствами людей в реальном и теневом руководстве AIBA и национальными федерациями — мы можем только гадать.

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РЕВОЛЮЦИЯ «ФРАНКО».

Ошибочно будет считать, что нынешний и.о.президента Франко Фальчинелли является самостоятельной фигурой и не транслирует чьи-то интересы. Еще 4−5 лет назад, когда Ву выступал за развитие собственной полупрофессиональной лиги WSB и профессиональной серии AIBA Pro Boxing. Франко предлагал то Хосе Сулейману (WBC), то Гилберто Хесусу Мендосе (WBA) проводить раз в два года объединительный турнир с участием всех чемпионов в каждой из весовых категорий. В то время как Чинг Куо Ву и Хосе Сулейман, кстати, публично ругались через СМИ. По-хорошему, самому Фальчинелли нужно было бы поставить вице-президентом Кличко и находить с ним общий язык, но вместо этого он сдает его в рамках борьбы за чистоту и финансовую прозрачность.

Теперь фамилия Кличко связана с Ву, и это значит, что шансов получить обещанную должность у Владимира нет. Возможно, Фальчинелли слегка драматизирует, но у него роль такая — максимально смешать с грязью репутацию Ву и представить как мрачный заговор даже то, что им может не являться. Не Франко начал эту революцию в любительском боксе, но именно он сейчас выглядит как тот, кто должен вести альтернативную прежнему руководству политику.

Это только кажется, что отстранённый Ву с чувством выполненного долга спешно убирается ко всем чертям домой, на Тайвань… Люди, которые поставили его в качестве управляющего, чьи интересы он защищал — они все еще здесь, и никуда просто так не денутся.

И ситуация с AIBA сейчас несколько напоминает Россию в 1917 году. Здесь есть зарубежный капитал, спонсирующий AIBA и участвовавший в финансовых махинациях при участии Ву и других. Это я сейчас даже не про известного криминального авторитета Гафура говорю. Есть большевики, требующие структурных изменений в организации, требующие жить по новому — их олицетворяет Федерация бокса России, выступающая иногда с излишне популистскими лозунгами. И.о. президента Франко Фальчинелли, очевидно, временное правительство, умеренного толка. Пока свои позиции защищает, но с легкостью их сдаст при малейшей опасности. Скроется на машине американского консульства, после того как итальянское откажется предоставить убежище. Чинг Куо Ву, наверное, царская семья, которую то ли вынудили отречься от престола, то ли они сами сбежали в эмиграцию.