Кличко хотел захватить любительский бокс?
И.о. главы Международной ассоциации бокса (AIBA) Франко Фальчинелли обнародовал документы, согласно которым отстраненный глава организации
И.о. главы Международной ассоциации бокса (AIBA) Франко Фальчинелли обнародовал документы, согласно которым отстраненный глава организации
К списку вопросов, которые можно регулярно задавать AIBA вечно сегодня добавилось еще несколько. Старые вам хорошо известны: «Куда подевалась золотая медаль Роя Джонса», «По делу ли победил Флойда Мэйуэзера Серафим Тодоров» и «Выиграл ли Евгений Тищенко в Рио у Василия Левита». Есть куда более неприятные. Например, «за что AIBA заплатили в Лондоне-2012 9 миллионов долларов и что там расследовал Скотланд-Ярд». Вообще говоря, именно за неспособность объяснить, что произошло с финансами главной и самой скандальной боксерской организации в мире любительского спорта, президент AIBA Чинг Куо Ву сейчас и лишился своего поста. Проще говоря, за махинации. Ну и вот всплыл новый вопрос: «Зачем AIBA понадобилось заказывать чартер для Кличко стоимостью 9,5 тысячи евро?». Есть и ответ. По крайней мере, как следует из документов, попавших в руки новому главе организации Франко Фальчинелли. Ву собирался сделать
ОПЕРАЦИЯ «КЛИЧКО».
Став
Несколько лет назад AIBA заключила контракт с IMG. О продвижении бренда, продаже
Так или иначе, IMG продолжает иногда сотрудничество с любителями, но в основном в части распространения телевизионных прав. Но успешным это сотрудничество назвать можно с большой натяжкой. Надо ли говорить, что у компании Кличко работа с IMG была окрашена в более жизнерадостные цвета. Но смогли бы те же люди увязать свои интересы с суровой действительностью, взаимными обязательствами людей в реальном и теневом руководстве AIBA и национальными федерациями — мы можем только гадать.
РЕВОЛЮЦИЯ «ФРАНКО».
Ошибочно будет считать, что нынешний и.о.президента Франко Фальчинелли является самостоятельной фигурой и не транслирует
Теперь фамилия Кличко связана с Ву, и это значит, что шансов получить обещанную должность у Владимира нет. Возможно, Фальчинелли слегка драматизирует, но у него роль такая — максимально смешать с грязью репутацию Ву и представить как мрачный заговор даже то, что им может не являться. Не Франко начал эту революцию в любительском боксе, но именно он сейчас выглядит как тот, кто должен вести альтернативную прежнему руководству политику.
Это только кажется, что отстранённый Ву с чувством выполненного долга спешно убирается ко всем чертям домой, на Тайвань… Люди, которые поставили его в качестве управляющего, чьи интересы он защищал — они все еще здесь, и никуда просто так не денутся.
И ситуация с AIBA сейчас несколько напоминает Россию в 1917 году. Здесь есть зарубежный капитал, спонсирующий AIBA и участвовавший в финансовых махинациях при участии Ву и других. Это я сейчас даже не про известного криминального авторитета Гафура говорю. Есть большевики, требующие структурных изменений в организации, требующие жить по новому — их олицетворяет Федерация бокса России, выступающая иногда с излишне популистскими лозунгами. И.о. президента Франко Фальчинелли, очевидно, временное правительство, умеренного толка. Пока свои позиции защищает, но с легкостью их сдаст при малейшей опасности. Скроется на машине американского консульства, после того как итальянское откажется предоставить убежище. Чинг Куо Ву, наверное, царская семья, которую то ли вынудили отречься от престола, то ли они сами сбежали в эмиграцию.
Еще