Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
СМИ: в США зарегистрирован самолет самого богатого россиянина
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
РФ отреагировала на заливку цементом Вечного огня в Киеве
Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь3
Слован1
Хоккей. НХЛ
8.11
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
8.11
Нью-Джерси Дэвилз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
8.11
Нью-Йорк Айлендерс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
8.11
Питтсбург Пингвинз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
8.11
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
8.11
Коламбус Блю Джэкетс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
8.11
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
8.11
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
8.11
Анахайм Дакс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс2
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз1
Виннипег Джетс4
Все события
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Аризону»
МОК и Кремль отреагировали на статью New York Times
Полина Гагарина продемонстрировала стойку на руках (фото)
Как нужно краситься женщинам после 40 лет
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Фоторепортажи
10ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
7Тренировка сборной Аргентины в Москве
18:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Индонго бросил вызов Липинцу

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом полусреднем весе Джулиус Индонго дал понять, что в ближайшее время он намерен получить поединок с действующим чемпионом по версии IBF Сергеем Липинцом.

«Теперь Липинец — чемпион, и я хочу показать ему, что бы с ним было, если бы мы встретились несколько месяцев назад. Пришло время, чтобы Липинец отбросил все эти глупые разговоры и вышел со мной в ринг. Я готов встретиться с ним в любое время и в любом месте.

Сергей, у тебя есть пояс. Ты можешь провести добровольную защиту, и перед тобой есть вариант в моём лице. Так что не избегай меня и давай подерёмся, чемпион, — приводит слова намибийца BoxingScene.

Индонго потерял свои титулы в бою с Теренсом Кроуфордом в августе этого года, уступив американцу нокаутом. После этого он ещё не появлялся в ринге. Что касается Липинца, то он в минувшие выходные завоевал титул по версии IBF, справившись с Акихиро Кондо.

 Битва фитоняшек. Какая фигура вам нравится больше?
Нападающий «Зенита» признался, что его кумиром был игрок «Спартака»
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома
Месси охраняет СОБР. Как сборная Аргентины тренируется в Москве
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Аризону»
МОК и Кремль отреагировали на статью New York Times
Аршавин продлит контракт с «Кайратом»
Аллегри может сменить Эмери на посту главного тренера «ПСЖ»
Майоров: ОИ без России вызовут страшный скандал в мировом хоккее
Новости
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь