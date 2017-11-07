Индонго бросил вызов Липинцу
Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом полусреднем весе Джулиус Индонго дал понять, что в ближайшее время он намерен получить поединок с действующим чемпионом по версии IBF Сергеем Липинцом.
Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом полусреднем весе Джулиус Индонго дал понять, что в ближайшее время он намерен получить поединок с действующим чемпионом по версии IBF Сергеем Липинцом.
«Теперь Липинец — чемпион, и я хочу показать ему, что бы с ним было, если бы мы встретились несколько месяцев назад. Пришло время, чтобы Липинец отбросил все эти глупые разговоры и вышел со мной в ринг. Я готов встретиться с ним в любое время и в любом месте.
Сергей, у тебя есть пояс. Ты можешь провести добровольную защиту, и перед тобой есть вариант в моём лице. Так что не избегай меня и давай подерёмся, чемпион, — приводит слова намибийца BoxingScene.
Индонго потерял свои титулы в бою с Теренсом Кроуфордом в августе этого года, уступив американцу нокаутом. После этого он ещё не появлялся в ринге. Что касается Липинца, то он в минувшие выходные завоевал титул по версии IBF, справившись с Акихиро Кондо.