Индонго бросил вызов Липинцу

«Теперь Липинец — чемпион, и я хочу показать ему, что бы с ним было, если бы мы встретились несколько месяцев назад. Пришло время, чтобы Липинец отбросил все эти глупые разговоры и вышел со мной в ринг. Я готов встретиться с ним в любое время и в любом месте.

Сергей, у тебя есть пояс. Ты можешь провести добровольную защиту, и перед тобой есть вариант в моём лице. Так что не избегай меня и давай подерёмся, чемпион, — приводит слова намибийца BoxingScene.