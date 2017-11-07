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16:52 (мск), источник: Sports.kz

Почему Канату Исламу не могут найти достойных соперников

25 побед, из которых 20 — досрочно, одержал на профессиональном ринге казахстанец Канат Ислам. И ни одну из них нельзя назвать стоящей.

В последнее время команда Ислама успела заявить о поединках с американцем Джеймсом Кирклендом, филиппинцем Мэнни Пакьяо, а сегодня решила бросить вызов британцу Келлу Бруку.

Sports.kz поинтересовался у вице-президента Федерации профессионального бокса Казахстана Виктора Демьяненко, по каким причинам так трудно найти серьезного соперника для Ислама.

— Для этого может быть много разных причин — не так легко договориться с хорошим соперником. Кто-то просто боится проиграть Канату и избегает встречи с ним, а кому-то бой с казахстанцем не принесет ничего, и он ему становится неинтересен. Ведь для проведения значимого поединка нужна огромная зрительская аудитория, большие денежные вливания. Канат Ислам хорошо известен в Казахстане, но в Америке стать таким же популярным не так легко. Команде Каната нужно раскручивать его, привлекать телевидение, и чем больше они это будут делать, тем легче окажется найти серьезного оппонента на бой. В свое время промоутеры Василия Жирова в Америке довели его до чемпионского пояса IBF, но дальше уже не смогли раскрутить казахстанца, и Василий так и не смог добиться многих титулов. Главное, чтобы сейчас подобная ситуация не повторилась с Канатом, — надо, чтобы его команда не дала застояться боксеру, а всеми силами пыталась организовать ему достойные поединки, — сказал Демьяненко.

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