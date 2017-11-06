Пинчук из «Астана Арланс» отправил соперника в нокдаун и начал с победы защиту титула чемпиона Казахстана
Костанаец Антон Пинчук стартовал с победы на чемпионате Казахстана по боксу, передает корреспондент Vesti.kz.
Костанаец Антон Пинчук стартовал с победы на чемпионате Казахстана по боксу, передает корреспондент Vesti.kz.
В первом бою весовой категории до 91 килограмма Пинчук победил Максата Марата из Алматы. В третьем раунде рефери открыл счет Марату. Чемпионат Казахстана стартовал в Шымкенте вчера, 5 ноября.
29-летний Пинчук в 2013 году становился чемпионом Азии, а в 2014 году выигрывал Азиатские игры. Также он известен по выступлениям за «Астана Арланс» и в проекте AIBA Pro Boxing.
Отметим, что именно Пинчук является действующим чемпионом Казахстана в весе до 91 килограмма. Год назад он выиграл «золото» на турнире в Павлодаре, который пропускал лидер этого веса — Василий Левит.