Пинчук из «Астана Арланс» отправил соперника в нокдаун и начал с победы защиту титула чемпиона Казахстана

29-летний Пинчук в 2013 году становился чемпионом Азии, а в 2014 году выигрывал Азиатские игры. Также он известен по выступлениям за «Астана Арланс» и в проекте AIBA Pro Boxing.

Отметим, что именно Пинчук является действующим чемпионом Казахстана в весе до 91 килограмма. Год назад он выиграл «золото» на турнире в Павлодаре, который пропускал лидер этого веса — Василий Левит. Из-за травмы руки, полученной на «бронзовом» для него чемпионате мира, Левит не приехал и на текущий чемпионат Казахстана.