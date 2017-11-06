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18:39 (мск), источник: ТАСС

Боксер Дмитрий Чудинов заявил, что не завершал карьеру и в ближайшее время проведет бой

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший «временный» чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 72,6 кг россиянин Дмитрий Чудинов не собирается завершать карьеру и ближайший бой планирует провести против датчанина Лоленги Мока. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Ранее стало известно, что Федерация бокса России аннулировала лицензию Чудинова. Как сообщили в департаменте профессионального бокса организации, 31-летний спортсмен планирует завершить карьеру.

«У меня долгое время ничего не происходило, и я решил аннулировать лицензию и все контракты, — сказал Чудинов. — Но я не собираюсь вешать перчатки на гвоздь, я еще буду боксировать, но, скорее всего, уже за границей. Мне предлагали бой 25 ноября против Мока, но его пришлось отсрочить, поскольку соперник не успеет восстановиться. Контракт на бой подписан, буду к нему готовиться и ждать нового предложения по дате».

Чудинов также добавил, что в настоящий момент он работает детским тренером.

«Мне это по душе, я сейчас тренирую детей, но и занимаюсь сам. Оказалось, что у нас достаточно дорогостоящая лицензия, поэтому я решил отказаться от нее, чтобы потом не стать должником. Буду продолжать боксировать, вы еще увидите меня на ринге», — добавил спортсмен.

На профессиональном ринге Чудинов одержал 20 побед (13 нокаутом), потерпел одно поражение и два боя завершил вничью. Он владел титулом «временного» чемпиона мира WBA в 2014 году, один раз его защитил, а в 2015-м расстался с ним, проиграв британцу Крису Юбенку-младшему техническим нокаутом в 12-м раунде.

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