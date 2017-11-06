Боксер Дмитрий Чудинов заявил, что не завершал карьеру и в ближайшее время проведет бой

Ранее стало известно, что Федерация бокса России аннулировала лицензию Чудинова. Как сообщили в департаменте профессионального бокса организации, 31-летний спортсмен планирует завершить карьеру.

«У меня долгое время ничего не происходило, и я решил аннулировать лицензию и все контракты, — сказал Чудинов. — Но я не собираюсь вешать перчатки на гвоздь, я еще буду боксировать, но, скорее всего, уже за границей. Мне предлагали бой 25 ноября против Мока, но его пришлось отсрочить, поскольку соперник не успеет восстановиться. Контракт на бой подписан, буду к нему готовиться и ждать нового предложения по дате».

Чудинов также добавил, что в настоящий момент он работает детским тренером.

«Мне это по душе, я сейчас тренирую детей, но и занимаюсь сам. Оказалось, что у нас достаточно дорогостоящая лицензия, поэтому я решил отказаться от нее, чтобы потом не стать должником. Буду продолжать боксировать, вы еще увидите меня на ринге», — добавил спортсмен.