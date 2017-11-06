Три казахстанских боксера прошли церемонию взвешивания в Екатеринбурге
В Екатеринбурге состоялась церемония взвешивания участников вечера профессионального бокса «Extra Round 4», который пройдет завтра, 7 ноября в «Доме печати».
В Екатеринбурге состоялась церемония взвешивания участников вечера профессионального бокса «Extra Round 4», который пройдет завтра, 7 ноября в «Доме печати».
В событии, организованном ведущей российской промоутерской компанией RCC Boxing Promotions, примут участие казахстанские
По итогам взвешивания, все боксеры уложились в вес. Даулет Даукенов показал на весах 63,85 кг., его соперник Михаил Лесников 63,2 кг. Абилхаир Шегалиев 70,85 кг., его соперник оказался тяжелее — Иван Ерхов 71,7 кг. Вес Рустама Сваева — 72,85 кг., оказался чуть тяжелее Василия Поднебесного 72,1 кг.
Вечер профессионального бокса «Extra Round 4» начнется 7 ноября в 18:00 по времени Астаны и будет транслироваться на канале «Матч Боец».