Поветкин получил запасной вариант

Источник: Газета.Ру

Бивол будет объединять титулы.

Стремительно прогрессирующий и очень зрелищный российский боксер Дмитрий Бивол, в субботу подтвердивший звание чемпиона мира в категории до 79,4 кг по версии WBA благодаря яркой победе над австралийцем Трентом Бродхерстом, уже готов к боям с чемпионами по другим версиям. Как заявил официальный представитель спортсмена Андрей Рябинский, его подопечный уже — однозначно лидер в своем весовом дивизионе и имеет шанс собрать все чемпионские пояса.

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«Кого-то, кто мог бы оказать Биволу существенное сопротивление, я просто не вижу, — констатировал промоутер. — сейчас такие молодые ребята, как Бивол, приходят в бокс и начинают поддавливать».

Сам 27-летний атлет не планирует боксировать до января. Затем в фокусе его внимания — в том числе соотечественники Артур Бетербиев и Сергей Ковалев. Первый уже в ближайшую субботу сразится за вакантный после отставки Андре Уорда титул IBF, второй чуть позже оспорит пояс WBO.

«Надеюсь, я смогу стать лучшим боксером планеты вне зависимости от категорий, — поделился целями Бивол. — Сейчас много хороших боксеров, но посмотрим, кто будет лучшим. Знаю, что WBA хочет провести обязательную защиту, и я готов. Мне все равно, с кем надо будет проводить защиту. Я уверен в победе».

Уроженец Киргизии и житель Санкт-Петербурга дебютировал в профи в ноябре 2014 года. За прошедшее время Бивол одержал 12 побед кряду, в том числе десять досрочных.

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Новый чемпион для России.

Полку российских чемпионов мира по боксу прибыло. Рано утром в воскресенье по московскому времени титул IBF в категории до 63,5 кг в очень непростом поединке в Бруклине завоевал уроженец Казахстана Сергей Липинец (на его трусах изображены национальные флаги этой страны и России). 28-летний полусредневес имеет промоутерский контракт с могущественным Элом Хэймоном и еще не проигрывал на профессиональном ринге.

Перебравшись сюда из любителей в начале 2014 года, вскоре после завоевания серебра на Всемирных играх боевых искусств, боксер по прозвищу Самурай выиграл 12 боев подряд, а теперь добавил к ним и 14-й успех — в титульном поединке с японцем Акихиро Кондо.

Липинец выглядел предпочтительнее в первой половине 12-раундовой дистанции, однако затем получил сильное рассечение и отдал инициативу.

Впрочем, задела хватило для уверенного преимущества на карточках всех трех судей — 118−110, 117−111, 117−111.

«Столкновение головами ухудшило мое зрение, что привело к нескольким глупо пропущенным ударам, — объяснил новоявленный чемпион. — В целом же я доволен выступлением. Мне нужно продолжать прогрессировать, я готов к любому вызову, который будет стоять на моем пути».

Дальше Липинца ждет еще более серьезное испытание.

В марте ему предстоит защищать пояс IBF, которым в 1990-е долго владел Константин Цзю, от посягательств скандально известного американца Эдриена Бронера.

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Поветкин хочет Уайлдера и Джошуа.

Сильнейший супертяжеловес России Александр Поветкин хотел бы сразиться с чемпионом мира по версиям WBA и IBF британцем Энтони Джошуа или обладателем титула WBC американцем Деонтеем Уайлдером. Согласно нашему соотечественнику, оба — «сильные, хорошие боксеры с хорошим ударом», причем и с тем, и с другим «получится красочный бой».

Джошуа недавно одержал очень непростую победу над французским камерунцем Карлосом Такамом, в то время как Уайлдер в минувший уикенд брутально нокаутировал в первом раунде Бермейна Стиверна.

Сейчас чемпионы ведут предварительные переговоры по поводу очного свидания. На встречу с каждым из них также претендует скандальный британец Тайсон Фьюри.

Отметим, Поветкин должен был оспорить титул Уайлдера еще в мае 2016 года, однако их бой в Москве был отменен из-за обнаружения в анализах россиянина запрещенного вещества мельдония. Полгода спустя из-за допинга (остарина) провалился и запланированный в Екатеринбурге поединок Поветкина со Стиверном за временный пояс WBC (Уайлдер был объявлен чемпионом «в отпуске» из-за длительного процесса восстановления после травмы).

В ноябре Русский Витязь усиленно готовится к намеченному на 15 декабря в Екатеринбурге бою против немецкого румына Кристиана Хаммера. Предполагается, что в их баталии будет разыгран статус обязательного претендента на титул WBO, которым сейчас владеет новозеландец Джозеф Паркер.

К слову, его команда не против соперничества с Поветкиным, но лишь при условии «достойного вознаграждения».

Запасным для поединка Поветкин — Хаммер назначен экс-двукратный соискатель чемпионского звания в категории до 90,7 кг, а ныне супертяж Би Джей Флорес из США. Он вступит в дело, если немец по каким-то причинам не сможет подняться на ринг в означенный день.

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Лебедев не отомстит за Емельяненко.

Бой между чемпионом мира по боксу в весе до 90,7 кг по версии WBA Денисом Лебедевым и бразильским бойцом смешанных единоборств (ММА) Фабио Мальдонадо все-таки не состоится, несмотря на недавние заявления обоих спортсменов и их представителей в обратном. По словам главы промоутерской компании «Мир бокса» Рябинского, отказу от переговоров с представляющей интересы Мальдонадо организацией Fight Nights предшествовали долгие совещания.

«Мы всерьез над этим думали, но реально у нас это не складывается», — подчеркнул функционер.

Бразилец вызвал 38-летнего Лебедева на бой по правилам бокса еще летом — вскоре после того, как наш соотечественник защитил свой пояс в поединке с Марком Флэнэганом в Екатеринбурге. Сам Денис позже записал видеосообщение, в котором согласился на такой вариант при наличии выгодного финансового предложения.

37-летний Мальдонадо известен в России по бою против легенды ММА Федора Емельяненко в июне 2016 года.

В Петербурге Последний император, можно сказать, чудом избежал досрочного поражения, едва сумев спастись после мощнейших атак противника в дебюте.

И все же победу по очкам присудили Емельяненко. Судейский вердикт оставил в недоумении большинство поклонников спорта.