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12:44 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин сохранил лидерство в рейтинге P4P по версии WBN

Портал World Boxing News опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound), передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Reuters

Первую строчку в нем удерживает казахстанец Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. Следом за ним располагаются американец Теренс Кроуфорд и украинец Василий Ломаченко.

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Как отмечает издание, что изменения в первой тройке могут наступить уже в декабре. Ломаченко может возглавить рейтинг в зависимости от результата его поединка с Гильермо Ригондо, намеченного на 9 декабря.

ТОП-10 рейтинга P4P по версии WBN выглядит следующим образом:
1. Геннадий Головкин
2. Теренс Кроуфорд
3. Василий Ломаченко
4. Сауль «Канело» Альварес
5. Майки Гарсия
6. Гильермо Ригондо
7. Мигель Котто
8. Наоя Иноуэ
9. Кит Турман
10. Хорхе Линарес.

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