Почему Альваресу нужен титул WBO перед реваншем с Головкиным

«Если “Канело” сумеет завоевать титул чемпиона WBO у победителя боя Лемье — Джо Сондерс, он может использовать его чтобы добиться лучшей сделки в переговорах с командой Геннадия Головкина. Также мексиканец сможет использовать пояс в качестве причины на то, чтобы не соглашаться на реванш с GGG. Если Альварес не станет повторно встречаться с Головкиным, он будет лучше смотреться, имея во владении титул, ежели будет просто очередным претендентом. Тем не менее, фанатам будет трудно понять его решение отказаться от боя с Геннадием. С болельщиками такое пройдет не лучшим образом», — отметил автор.