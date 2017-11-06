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12:38 (мск), источник: Sports.kz

Почему Альваресу нужен титул WBO перед реваншем с Головкиным

Обозреватель бокса сайта Boxingnews24.com Шон Джонс рассказал, почему Саулю Альваресу будет «на руку» выиграть титул чемпиона мира WBO в среднем весе, за который 11 ноября сразятся Давид Лемье и Билли Джо Сондерс, пишет Sports.kz.

«Если “Канело” сумеет завоевать титул чемпиона WBO у победителя боя Лемье — Джо Сондерс, он может использовать его чтобы добиться лучшей сделки в переговорах с командой Геннадия Головкина. Также мексиканец сможет использовать пояс в качестве причины на то, чтобы не соглашаться на реванш с GGG. Если Альварес не станет повторно встречаться с Головкиным, он будет лучше смотреться, имея во владении титул, ежели будет просто очередным претендентом. Тем не менее, фанатам будет трудно понять его решение отказаться от боя с Геннадием. С болельщиками такое пройдет не лучшим образом», — отметил автор.

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