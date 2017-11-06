Уроженец Казахстана Липинец проведет первую защиту титула IBF в следующем году
Новоиспечённый чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг)
Новоиспечённый чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг)
Липинец завоевал вакантный титул в рамках вечера бокса 4 ноября в Бруклине (США), победив по очкам японца Акихиро Кондо.
Броунер в 2017 году провёл два поединка, с большим трудом и спорным решением судей перебоксировав Адриана Гранадоса в феврале и уступив Майки Гарсии, также по очкам, но единогласно, в июле.
Чемпионом мира в 63,5 кг Эдриен был в 2015−16 гг., не проведя ни одной защиты: он потерял титул на весах перед боем с Эшли Тиофейном, не уложившись в рамки категории.
Напомним, Липинец является уроженцем актюбинской области. Ранее боксер заявил, что рассматривает отечественного чемпиона Геннадия Головкина, как пример для подражания.