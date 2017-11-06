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12:11 (мск), источник: Sports.kz

Уроженец Казахстана Липинец проведет первую защиту титула IBF в следующем году

Новоиспечённый чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) российско-казахстанский боксёр Сергей Липинец (13−0, 10 КО) первую защиту титула проведёт в марте следующего года против экс-чемпиона в четырёх категориях американца Эдриена Броунера (33−3, 24 КО).

Липинец завоевал вакантный титул в рамках вечера бокса 4 ноября в Бруклине (США), победив по очкам японца Акихиро Кондо.

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Броунер в 2017 году провёл два поединка, с большим трудом и спорным решением судей перебоксировав Адриана Гранадоса в феврале и уступив Майки Гарсии, также по очкам, но единогласно, в июле.

Чемпионом мира в 63,5 кг Эдриен был в 2015−16 гг., не проведя ни одной защиты: он потерял титул на весах перед боем с Эшли Тиофейном, не уложившись в рамки категории.

Напомним, Липинец является уроженцем актюбинской области. Ранее боксер заявил, что рассматривает отечественного чемпиона Геннадия Головкина, как пример для подражания.

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