Соперник Уайлдера нанес ноль точных ударов за бой
Стала известна статистика выброшенных и точных ударов в бою между чемпионом мира по версии WBС в супертяжелом весе американским боксером Деонтеем Уайлдером (39−0, 38 КО) и
Стала известна статистика выброшенных и точных ударов в бою между чемпионом мира по версии WBС в супертяжелом весе американским боксером Деонтеем Уайлдером (39−0, 38 КО) и
Их поединок состоялся 4 ноября в Barclays Center в
Для 32-летнего Уайлдера эта победа стала 39-й в 39 поединках на профессиональном ринге, из которых 38 он завершил досрочно. 39-летний Стиверн потерпел третье поражение в карьере при 25 победах и одной ничьей.
По данным Compubox, Стиверн выбросил почти за три минуты боя всего четыре удара, а также по два джеба и силовых удара, но ни один из них не достиг цели.
Уайлдер же нанес 15 точных ударов из 39 выброшенных (38 процентов). Соотношение джебов у чемпиона составило шесть из 24 (25 процентов), а силовых ударов — девять из 15 (60 процентов).