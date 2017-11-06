Соперник Уайлдера нанес ноль точных ударов за бой

Источник: РИА "Новости"

Их поединок состоялся 4 ноября в Barclays Center в нью-йоркском Бруклине и завершился победой Уайлдера нокаутом в первом раунде. Действующий чемпион трижды отправил претендента на канвас, после чего бой был остановлен.

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Для 32-летнего Уайлдера эта победа стала 39-й в 39 поединках на профессиональном ринге, из которых 38 он завершил досрочно. 39-летний Стиверн потерпел третье поражение в карьере при 25 победах и одной ничьей.

По данным Compubox, Стиверн выбросил почти за три минуты боя всего четыре удара, а также по два джеба и силовых удара, но ни один из них не достиг цели.