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10:32 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник Уайлдера нанес ноль точных ударов за бой

Стала известна статистика выброшенных и точных ударов в бою между чемпионом мира по версии WBС в супертяжелом весе американским боксером Деонтеем Уайлдером (39−0, 38 КО) и экс-чемпионом по этой же версии канадцем Бермейном Стиверном (25−3−1, 21 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: РИА "Новости"

Их поединок состоялся 4 ноября в Barclays Center в нью-йоркском Бруклине и завершился победой Уайлдера нокаутом в первом раунде. Действующий чемпион трижды отправил претендента на канвас, после чего бой был остановлен.

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Для 32-летнего Уайлдера эта победа стала 39-й в 39 поединках на профессиональном ринге, из которых 38 он завершил досрочно. 39-летний Стиверн потерпел третье поражение в карьере при 25 победах и одной ничьей.

По данным Compubox, Стиверн выбросил почти за три минуты боя всего четыре удара, а также по два джеба и силовых удара, но ни один из них не достиг цели.

Уайлдер же нанес 15 точных ударов из 39 выброшенных (38 процентов). Соотношение джебов у чемпиона составило шесть из 24 (25 процентов), а силовых ударов — девять из 15 (60 процентов).

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