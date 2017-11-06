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10:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Лёффлер: Нет жёсткого дед-лайна по переговорам о реванше Головкин — Альварес

Промоутер Том Лёффлер, который ведёт дела чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина, рассказал о том, что, хотя на данный момент и нет чётко обозначенного крайнего срока по переговорам о матче-реванше с Саулем Альваресом, в какой-то момент, возможно, придётся начать изучать другие варианты, если дело не будет продвигаться.

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«У нас нет жёсткого дедлайна, но в какой-то момент нам нужно будет подтвердить другие варианты, если будет похоже на то, что Альварес не хочет вновь встречаться с Геннадием.

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Реванш с Альваресом — это самый большой бой, и это приоритет для Головкина. Я регулярно общаюсь с Golden Boy Promotions, чтобы понять, можем ли мы организовать бой, который хотят увидеть болельщики.

В то же время мы не можем тормозить карьеру Геннадия, хоть матч-реванш и является приоритетом. Головкин хочет реванша, потому что первый бой оставил ощущение неудовлетворённости. Альварес сказал, что не будет драться до мая, но мы должны понять, желает ли он реванша", — цитирует Лёффлера BoxingScene.

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