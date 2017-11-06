Лёффлер: Нет жёсткого дед-лайна по переговорам о реванше Головкин — Альварес

«У нас нет жёсткого дедлайна, но в какой-то момент нам нужно будет подтвердить другие варианты, если будет похоже на то, что Альварес не хочет вновь встречаться с Геннадием.

Реванш с Альваресом — это самый большой бой, и это приоритет для Головкина. Я регулярно общаюсь с Golden Boy Promotions, чтобы понять, можем ли мы организовать бой, который хотят увидеть болельщики.



В то же время мы не можем тормозить карьеру Геннадия, хоть матч-реванш и является приоритетом. Головкин хочет реванша, потому что первый бой оставил ощущение неудовлетворённости. Альварес сказал, что не будет драться до мая, но мы должны понять, желает ли он реванша", — цитирует Лёффлера BoxingScene.