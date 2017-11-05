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20:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Поветкин готовится к Хаммеру. Джошуа и Уайлдер в уме

Александр Поветкин готовится выйти на ринг против немца Кристиана Хаммера, поединок состоится 15 декабря в Екатеринбурге.

Источник: Reuters

В то время как его потенциальные соперники и обладатели чемпионских поясов Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа говорят о возможном объединительном поединке.

Все началось на ринге в Бруклине в воскресенье утром по московскому времени. Деонтей Уайлдер за три минуты расправился с Бремейном Стиверном, который оказался не готов оказать хоть какое-либо сопротивление, вышел на бой будто бы не в форме и будто бы не мотивированный. Но это не так удивительно (если учесть два года без боев и не лучшую форму) и не так уж важно на самом деле — в этой истории он хоть и замешан, но является второстепенной фигурой.

АЛЕКСАНДР ГОТОВИТСЯ К ВОЗВРАЩЕНИЮ

Центральная фигура здесь — Александр Поветкин, сильнейший супертяжеловес России. Стоит ли напоминать, в какую череду обстоятельств он попал — положительная проба на мельдоний и отмена чемпионского боя с Уайлдером, затем положительная проба на остарин, срочно улетающий домой Стиверн и замена в виде Дюопа. Долгие разбирательства по поводу проб и продолжительный судебный процесс, который продолжается и по сей день. Постепенное возвращение в рейтинги ведущих организаций и бой с Андреем Руденко, чтобы вновь вернутся в строй. И решение шаг за шагом продолжать движение. Цель — чемпионский бой по одной из престижных версий. Если называть по фамилиям, это Джошуа, Уайлдер или Джозеф Паркер.

Джошуа, кстати, тоже провел свой поединок совсем недавно. В конце октября он победил камерунца Карлоса Такама — техническим нокаутом в 10-м раунде. Не самый сильный соперник, учитывая то, что он проигрывал в прошлом Поветкину и Паркеру, а побеждал не особо именитых соперников. И, похоже, что Уайлдер и Джошуа намерены поставить на кон все свои пояса, чтобы их после боя забрал кто-то один.

— Уайлдер и Джошуа — сильные, хорошие боксеры с хорошим ударом, — сказал в воскресенье Поветкин, которого цитирует ТАСС. — И с тем, и с другим получится красочный бой.

Ясно, что он смотрит в сторону чемпионских поединков уже сегодня. Но в то же время он параллельно с этим идет другим путем. Возможно, что бой с Хаммером даст ему возможность стать официальным претендентом на титул Паркера. Информация на этот счет пока что противоречивая, но исключать такого расклада нельзя. И в случае успеха в декабре, а затем и в бою с австралийским боксером, Поветкин станет интересной фигурой для Уайлдера и Джошуа. Даже если к тому времени титулы все еще будут у обоих или хотя бы у одного из них.

КТО СИЛЬНЕЕ?

Красочные бои, как выразился Александр, — то, что за последние годы стало на вес золота в профессиональном боксе. Создать ажиотаж в преддверии того или иного поединка у грамотных организаторов получается во многих случаях, но выражения «бой года» или «бой века» давно утратили свою значимость — слишком много имитаций подсовывали публике в последнее время вместо обещанного.

Разговоры о том, что «было бы» в боксе всегда похожи на попытки непосвященного человека увидеть будущее в стеклянном шаре. Тем не менее можно с некой уверенностью сказать о том, что Поветкину был бы по силам как минимум Стиверн, который, похоже, свои лучшие времена оставил в прошлом. Кажется, что вполне по силам и пока еще непобежденный Паркер, у которого пока не было боев с лучшими из лучших. Бои с Джошуа и Уайлдером кажутся в этом плане куда более интригующими, а результаты могут быть непредсказуемыми. Попробуем рассуждать на эту тему, откинув какие-либо симпатии.

По габаритам оба соперника напоминают Владимира Кличко, от которого Поветкин потерпел свое единственное поражение, но по стилю оба заметно отличаются от украинца. Оба выглядят опасными и непредсказуемыми, оба моложе, выше и габаритнее, обладают неплохим ударом. Но в плане опыта серьезных боев — менее опытные.

Что же на стороне Поветкина? Если вспомнить его последние поединки, то картинка прорисуется более четко. В бою с Руденко российский боксер здорово проявил себя, выиграв по мнению судей каждый из 12 раундов этого поединка. Что запомнилось с июльского вечера бокса — так это разнообразный арсенал Поветкина, который он вовсю использовал в том бою. Невзирая на уровень противника, это важный показатель.

АНДЕРДОГ

На самом деле эта тема — ограниченный набор комбинаций — является проблемной для ряда боксеров даже на уровне первой десятки. Однообразный стиль может приносить успех определенное время, но рано или поздно боксер, никак не работающий над своим набором действий и непредсказуемостью, терпит поражение. В этом плане очевидно преимущество Поветкина над рядом супертяжеловесов.

К тому же, на протяжении сотрудничества с тренером Иваном Кирпой Поветкин прибавил во всех компонентах и продолжает идти той же дорогой. Ошибок, допущенных в бою с Кличко, он уже не повторял, серьезно добавил в плане защиты и тактики и, опять же, расширил свой арсенал и стал активно его применять. К тому же, он устойчив психологически — все перипетии вокруг допинговых скандалов, отмен поединков и не слишком ясной картины будущего, кажется, не отразились на нем.

Побеждать высоких и габаритных соперников можно по принципу «сблизиться и сломать», что россиянин отлично умеет. В том числе за счет работы по корпусу, за счет его фирменных ударов в прыжке слева, также выигрышной может стать тактика ведения ближнего боя.

Сравнить заочно, кто из соперников более скоростной, довольно сложно, но менее габаритный Поветкин должен выигрывать как минимум за счет лучшей координации. Он гораздо техничнее Уайлдера и менее загружен мышечной массой, чем Джошуа. А значит, в случае правильно выбранной тактики и продуманных планов, на случай, если что-то пойдет не так, имеет все шансы не только показать красивый бокс, но и отобрать победу.

Все это может сыграть на руку в бою с любым из сегодняшних чемпионов мира. И даже статус андердога в любом из этих боев тоже поможет Александру. Пока все внимание будет приковано к чемпиону, он получит возможность готовиться к поединку в тишине.

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