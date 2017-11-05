Поединок между Лебедевым и Мальдонадо не состоится

Источник: РИА "Новости"

«Не ведем переговоры, но мы долго совещались, думали, делать это или не делать, — сказал Рябинский. — Камил Гаджиев — опытный организатор поединков, у него были разумные аргументы по поводу того, что может быть есть смысл это сделать. Мы всерьез над этим думали, но реально у нас это не складывается».

«Все — в следующем году», — добавил Рябинский по поводу следующего поединка Лебедева.

Компании Fight Nights и «Мир бокса» вели переговоры об организации поединка Лебедев — Мальдонадо по правилам бокса после того, как бразилец вызвал чемпиона мира на бой. При этом отмечалось, что решение будет зависеть от санкции WBA.

Мальдонадо известен в России своим поединком против Федора Емельяненко, который в июне 2016 года завершился победой россиянина по очкам. Помимо боев в ММА, 37-летний Мальдонадо имеет в своем активе 25 побед (24 нокаутом) при отсутствии поражений в профессиональном боксе.