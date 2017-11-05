Поединок между Лебедевым и Мальдонадо не состоится

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Дневник бен Ладена показал, из-за какой страны он невзлюбил Запад
Жириновский отреагировал на слова Собчак: «А что она на свободе?»
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
СКА-Хабаровск1
Арсенал Т1
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Слован
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар
Анжи
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте
Жирона
Хоккей. КХЛ
14:30
Югра
Йокерит
Футбол. Зарубежный
14:30
Интер
Торино
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
15:00
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив М
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Дижон
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево
Наполи
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Рома
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус
Беневенто
Футбол. Зарубежный
17:15
Манчестер Сити
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Хоффенхайм
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес КингзОТ3
Нэшвилл Предаторз4
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе ШарксБ2
Анахайм Дакс1
Футбол. Зарубежный
18:00
Сталь Д
Карпаты
Футбол. Зарубежный
18:15
Сельта
Атлетик
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс4
Питтсбург Пингвинз2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Зенит
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
Метц
Лилль
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Кан
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона КойотсБ2
Каролина Харрикейнз1
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Вольфсбург
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
СПАЛ
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз5
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд0
Чикаго Блэкхокс2
Футбол. Зарубежный
20:30
Динамо К
Ворскла
Футбол. Зарубежный
20:30
Олимпик Д
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Малага
Хоккей. НХЛ
02:00
Сент-Луис Блюз6
Торонто Мэйпл Ливз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег ДжетсОТ4
Монреаль Канадиенс5
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБ5
Коламбус Блю Джэкетс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида ПантерзОТ4
Нью-Йорк Рейнджерс5
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия ФлайерзБ4
Колорадо Эвеланш5
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Лион
Футбол. Зарубежный
4.11
Барселона2
Севилья1
Футбол. Зарубежный
4.11
Дженоа0
Сампдория2
Футбол. Зарубежный
4.11
Монако6
Генгам0
Футбол. Зарубежный
4.11
Монпелье1
Амьен1
Футбол. Зарубежный
4.11
Нант2
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
4.11
Труа3
Страсбур0
Все события
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в чемпионате Германии
Россиянин Сергей Липинец стал чемпионом мира по версии IBF
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо перевоплотился в Супермена
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
10ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
11«Севилья» обыграла «Спартак» в Лиге чемпионов
11:36 (мск), источник: ТАСС

Поединок между Лебедевым и Мальдонадо не состоится

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Суперчемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев не будет проводить бой против бразильского бойца смешанного стиля (ММА) Фабио Мальдонадо. Об этом ТАСС сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Источник: РИА "Новости"

«Не ведем переговоры, но мы долго совещались, думали, делать это или не делать, — сказал Рябинский. — Камил Гаджиев — опытный организатор поединков, у него были разумные аргументы по поводу того, что может быть есть смысл это сделать. Мы всерьез над этим думали, но реально у нас это не складывается».

«Все — в следующем году», — добавил Рябинский по поводу следующего поединка Лебедева.

Компании Fight Nights и «Мир бокса» вели переговоры об организации поединка Лебедев — Мальдонадо по правилам бокса после того, как бразилец вызвал чемпиона мира на бой. При этом отмечалось, что решение будет зависеть от санкции WBA.

Мальдонадо известен в России своим поединком против Федора Емельяненко, который в июне 2016 года завершился победой россиянина по очкам. Помимо боев в ММА, 37-летний Мальдонадо имеет в своем активе 25 побед (24 нокаутом) при отсутствии поражений в профессиональном боксе.

На счету 38-летнего Лебедева 30 побед (22 нокаутом) и два поражения на профессиональном ринге.

 Поединок между боксером Лебедевым и бойцом ММА Мальдонадо не состоится
"Сент-Луис" победил "Торонто", Тарасенко набрал 300-е очко в НХЛ
Почему ЦСКА — фаворит дерби с лидером
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть на выезде «Бостон»
«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в чемпионате Германии
Россиянин Сергей Липинец стал чемпионом мира по версии IBF
«Тампа» обыграла «Коламбус», Кучеров провел 300-й матч в НХЛ
Футболисты «Барселоны» победили «Севилью» в 600-м матче Месси
«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче молодежного первенства России
Новости
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям Певица учит наследников самостоятельности.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь