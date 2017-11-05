4 ноября исполняется 25 лет со дня одной из самых громких побед в истории клубного российского футбола.
Уайлдер защитил титул чемпиона WBC, нокаутировав Стиверна
МОСКВА, 5 ноя —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 5 ноя —
Уайлдер в январе 2015 года победил Стиверна и завоевал чемпионский пояс WBC. С тех пор американец уже пять раз успешно защитил свой титул.
Вторая встреча между Уайлдером и Стиверном и шестая защита американцем своего титула состоялась в субботу в
На счету 31-летнего Уайлдера стало 39 побед (38 — нокаутом) в 39 боях. 38-летний Стиверн одержал 25 побед (21 — нокаутом) при трех поражениях и одной ничьей.