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10:35 (мск), источник: Р-Спорт

Уайлдер защитил титул чемпиона WBC, нокаутировав Стиверна

МОСКВА, 5 ноя — Р-Спорт. Американец Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав в первом раунде канадца Бермейна Стиверна.

Источник: AP 2017

Уайлдер в январе 2015 года победил Стиверна и завоевал чемпионский пояс WBC. С тех пор американец уже пять раз успешно защитил свой титул.

Вторая встреча между Уайлдером и Стиверном и шестая защита американцем своего титула состоялась в субботу в Нью-Йорке.

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На счету 31-летнего Уайлдера стало 39 побед (38 — нокаутом) в 39 боях. 38-летний Стиверн одержал 25 побед (21 — нокаутом) при трех поражениях и одной ничьей.

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